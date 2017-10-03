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Уткин: «У Бердыева в первый год нигде не было выдающегося результата»

сегодня, 09:42

Российский комментатор Василий Уткин поделился мнением о работе Курбана Бердыева в «Рубине».

«Я вспоминаю, что у Курбана Бекиевича [ Бердыева ] в первый год нигде не было выдающегося результата. Ему нужно создать что-то фундаментальное. И Грасия работал с прицелом на несколько лет. Грасия работал очень добросовестно. Я смотрел видео со сборов, когда он просил переводчика переводить его темпераментно. Там все бегали, носились, было взаимопонимание. Сейчас Бердыев тоже пренебрегает чем-то сию секунду, потому что уверен, что с ним ничего не случится. И у него, видимо, есть основания так думать. Но у Бердыева очень тяжёлая команда, потому что они не смогли до закрытия трансферного окна избавиться от футболистов, которые в будущем не будут нужны», — сказал Уткин в программе «Футбольный клуб» на радио «Эхо Москвы».

«Рубин» после 12-ти туров занимает 11-место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

В последнем туре РФПЛ «Рубин» уступил «Амкару» (0:1).

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Все комментарии
Казанский ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:41
Jeck Denielse:
В этом сезоне - выдающийся........ Учитывая что первый круг придётся завершать матчами с Зенитом,ЦСКА и Локо......думаю очень выдающийся результат нас ждёт по итогам........
Зенит выиграл в дополнительное время у Рубина,Доко вырвал ничью в доп.время у казанцев,ЦСКА вообще проиграл...Какие проблемы то?)))
mihaluch
сегодня в 10:36
У Уткина наверное жиром мозги оплыли. Бердыев, за кратчайшее время, вытянул "Ростов" со дна, оставил в РФПЛ, тем самым предотвратил развал клуба, а это уже выдающийся результат.
Jeck Denielse
сегодня в 10:31
В этом сезоне - выдающийся........

Учитывая что первый круг придётся завершать матчами с Зенитом,ЦСКА и Локо......думаю очень выдающийся результат нас ждёт по итогам........
Алексей Буренин
сегодня в 10:16
У Бердыева все получится, еще и в этом году многим нервы потрепает
Rоnаldinho
сегодня в 10:14
Уткин, а покажи ты выдающийся результат за год: скинь-ка киллограмчиков 20, зауважаю!
Казанский ответил Don trambon
сегодня в 10:10
Don trambon:
Лол. Команду в которой на первом месте - отмывание денег, да же чётки с грязными приемами бердыя ничего не спасёт))0
Опять с утра таблетки не принял?((
Don trambon
сегодня в 10:02
Лол. Команду в которой на первом месте - отмывание денег, да же чётки с грязными приемами бердыя ничего не спасёт))0
Казанский
сегодня в 09:55
Даже Курбаноненавистник Уткин и то понимает,что за полгода и год команду не построить
rawer
сегодня в 09:49
тренерам старой школы (Бердыеву, Семину) нужно время для расскачки а потом у них прет
Rоnаldinho
сегодня в 09:46
Автобус построить не так уж и сложно,это не атаку выстроить как Пеп в Барселоне сделал
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