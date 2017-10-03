Уткин: «У Бердыева в первый год нигде не было выдающегося результата»

Российский комментатор Василий Уткин поделился мнением о работе Курбана Бердыева в «Рубине».

«Я вспоминаю, что у Курбана Бекиевича [ Бердыева ] в первый год нигде не было выдающегося результата. Ему нужно создать что-то фундаментальное. И Грасия работал с прицелом на несколько лет. Грасия работал очень добросовестно. Я смотрел видео со сборов, когда он просил переводчика переводить его темпераментно. Там все бегали, носились, было взаимопонимание. Сейчас Бердыев тоже пренебрегает чем-то сию секунду, потому что уверен, что с ним ничего не случится. И у него, видимо, есть основания так думать. Но у Бердыева очень тяжёлая команда, потому что они не смогли до закрытия трансферного окна избавиться от футболистов, которые в будущем не будут нужны», — сказал Уткин в программе «Футбольный клуб» на радио «Эхо Москвы».

«Рубин» после 12-ти туров занимает 11-место в турнирной таблице, набрав 14 очков. В последнем туре РФПЛ «Рубин» уступил «Амкару» (0:1).

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