Орлов: «Паредес - лучший в России на своей позиции»

Геннадий Орлов считает, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес - лучший игрок в российском чемпионате в своем амплуа, однако немного и покритиковал аргентинца.



«У Паредеса поставленный удар - это не единственный его козырь. Видели, как он исполняет диагонали? В России он номер один на своей позиции, но есть другая проблема.



Смотрели как-то с Сашей Чевадзе матч „Зенита“. Он спрашивает: „А почему 5-й номер отдаёт пас и не бежит вперёд - он ведь полузащитник!? Я играл центрального защитника и всегда участвовал в атаке. Лишняя пара ног в чужой штрафной - неожиданность для соперника, полузащитники должны туда лезть. Паредес туда пока не бежит. Либо не хватает сил, либо чего-то не понимает“».



Недавно сообщалось, что Леандро Паредес вызван в сборную Аргентины.

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