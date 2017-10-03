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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Орлов: «Паредес - лучший в России на своей позиции»

сегодня, 12:39

Геннадий Орлов считает, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес - лучший игрок в российском чемпионате в своем амплуа, однако немного и покритиковал аргентинца.

«У Паредеса поставленный удар - это не единственный его козырь. Видели, как он исполняет диагонали? В России он номер один на своей позиции, но есть другая проблема. 

Смотрели как-то с Сашей Чевадзе матч „Зенита“. Он спрашивает: „А почему 5-й номер отдаёт пас и не бежит вперёд - он ведь полузащитник!? Я играл центрального защитника и всегда участвовал в атаке. Лишняя пара ног в чужой штрафной - неожиданность для соперника, полузащитники должны туда лезть. Паредес туда пока не бежит. Либо не хватает сил, либо чего-то не понимает“».

Недавно сообщалось, что Леандро Паредес вызван в сборную Аргентины

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Все комментарии
Смитерс ответил vinyardrip
сегодня в 13:47
vinyardrip:
Удалите кто-нибудь этого маразматического говоруна... Начинает жутко бесить
Просто ты ещё не проникся гендосовыми байками. Заставь себя проникнуться, и для тебя откроются новые горизонты, и ты поймёшь, что Геннаха лучший.
Т34
сегодня в 13:16
Орлов проник в студию и забаррикадировался. Пока санитары ломают входную дверь и разбирают завалы он выдает комментарий за комментарием, когда еще придется так оторваться на пользователях соккера своими перлами и величайшими познаниями нашего футбола и игроков выступающих в российском чемпионате. Гена жжет!
Казанский
сегодня в 13:15
И тут старого пронесло....
шацк
сегодня в 13:15
Питерцы хотите стать чемпионами? Орлова Гену в тренеры берите, он знает кому куда надо ногами бегать!
ermak6448 ответил vinyardrip
сегодня в 13:14
vinyardrip:
Удалите кто-нибудь этого маразматического говоруна... Начинает жутко бесить
нельзя это ведь к его пенсии надбавка...
vinyardrip
сегодня в 13:01
Удалите кто-нибудь этого маразматического говоруна... Начинает жутко бесить
stavr74
сегодня в 12:51
паредес или пи....рас ?
МапС
сегодня в 12:47
Лучше Бубна послушать. Достал уже Генадий.
Дмитрий Аександров
сегодня в 12:46
Соккер, если это тот игрок, о котором я думаю, то его фамилия Чивадзе.
КЭТиК
сегодня в 12:46
Что-то Орлов раскудахтался. Сплошные его изречения на соккере.
СТЕЙК
сегодня в 12:45
"У Паредеса поставленный удар - это не единственный его козырь. Видели, как он исполняет диагонали? В России он номер один на своей позиции, но есть другая проблема.


ОПЯТЬ ПОЗОРИТСЯ СТАРЫЙ, ОН МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШИМ ТОЛЬКО В ЗЕНИТЕ

ДО ФЕРНАНДО ЕМУ КАК ДО ЛУНЫ ))))
Мистер Галактикус
сегодня в 12:42
Так пристрастно сос.. Зениту как Орлов, никто нигде не сос..
димон 37
сегодня в 12:42
генадий в шоке почему не бежит передас
вованыч 80
сегодня в 12:42
Отберите у гены микрофон-слишком много его!!!!!
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