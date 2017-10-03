Команда с Кадыровым и Карпиным в составе сыграет в Грозном с ветеранами сборной Италии

В столице Чеченской Республики Грозном 7 октября состоится футбольный матч между командой «Лидер» и сборной ветеранов Италии.

«Матч приурочен ко дню рождения президента Российской Федерации Владимира Путина. Для участия в игре, которая пройдет на стадионе „Ахмат-Арена“ [в Грозном], приедут легенды российского и итальянского футбола», — говорится в сообщении.

Капитаном «Лидера» будет глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В состав команды войдут также другие высокопоставленные лица республики, а также известные российские футболисты Александр Кержаков и Валерий Карпин, игроки клуба «Ахмат».

За команду ветеранов сборной Италии выступят Стефано Фьоре, Массимо Оддо, Сальваторе Скиллачи и другие.

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