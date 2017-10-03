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Команда с Кадыровым и Карпиным в составе сыграет в Грозном с ветеранами сборной Италии

сегодня, 13:56

В столице Чеченской Республики Грозном 7 октября состоится футбольный матч между командой «Лидер» и сборной ветеранов Италии. 

«Матч приурочен ко дню рождения президента Российской Федерации Владимира Путина. Для участия в игре, которая пройдет на стадионе „Ахмат-Арена“ [в Грозном], приедут легенды российского и итальянского футбола», — говорится в сообщении.

Капитаном «Лидера» будет глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В состав команды войдут также другие высокопоставленные лица республики, а также известные российские футболисты Александр Кержаков и Валерий Карпин, игроки клуба «Ахмат».

За команду ветеранов сборной Италии выступят Стефано Фьоре, Массимо Оддо, Сальваторе Скиллачи и другие.

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Все комментарии
Owl Fake
сегодня в 15:13
"Зачем нужен такой матч? Он нужен просто потому, что он нужен." © Казаков И А
Морозовский
сегодня в 15:12
Кадырова надо на ворота поставить, Кержаков должен весь матч на лавке отсидеть, а Карпин дубль оформить! 2 : 0 в нашу пользу! Лучший подарок Путину! 👍 🌷
ДСА
сегодня в 15:02
Тут все ясно разнесут итальянцев. Вопрос только сколько мячей забьет Кадыров.
дурман ответил FKulagin
сегодня в 14:51
Ну ты с острил мля, это не только Кадыров так живет, а вся так называемая элита, все губернаторы, главы субъективов , и прочие. Кадыров хотя бы что то для своей республики делает. Посмотри что делают Сечины, Миллеры, Шуваловы и прочие соловьевы.
В отличие от них дети Кадырова не живут в Майями, или Лондоне, и не имеют 2х а гражданств.
Тоже мне налогоплательщик мля. Думай головой а потом пиши
СТЕЙК
сегодня в 14:40
За команду ветеранов сборной Италии выступят Стефано Фьоре, Массимо Оддо, Сальваторе Скиллачи и другие.

И ДРУГИЕ НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПАССАЖИРЫ


ВИДОС ОТ ТАК СЕБЕ АНАЛИТИКА

ШИКАРАЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ника228
сегодня в 14:37
Ну Карпин и сейчас играет получше некоторых... что есть то есть .
шацк
сегодня в 14:34
Валера наконец-то ты нашел себя в заместителях Кадырова))
mihaluch
сегодня в 14:33
Ветераны сборной Италии какие-то занюханные.
Kerri
сегодня в 14:30
Прикольно прогнулись!
Tommy Lee
сегодня в 14:27
Очередная постановка намечается.
Деникин_А
сегодня в 14:16
Кадыров уже готов к матчу - достал свои клоунские штанишки
MALOVAR
сегодня в 14:16
Главное питерских ветеранов не берите,уж больно плохо на кавказе играют сбг последнее время там
Inside91
сегодня в 14:14
Осталось позвать Кадырова в Дом-2 , "Последний герой" , шоу "Голос" - везде выдать ему первое место и план , по шлифованию до блеска 5-ой точки , можно считать выполненным.
pele1981 ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 14:04
Так Себе Аналитик:
Карпин уже у Кадырова побираться стал) До чего человека нужда доводит)) https://www.youtube.com/watch?v=ceFlGiR4EQQ
Классный ролик!))
Так Себе Аналитик ответил FKulagin
сегодня в 14:04
FKulagin:
Хочу напомнить. Играть будет Кадыров, а платим за это МЫ. Наши налоги.
Не все ли равно, Кадыров ли на них себе матч устроит, Шувалов ли своих болонок повезет на выставку, Песков ли купит очередные часы за миллион долларов или еще что-то))
Vladimir808 ответил DXTK
сегодня в 14:00
DXTK:
А физруки Карера и Манчини то сыграют или нет?
)))))
Vladimir808
сегодня в 13:59
Разгром сборной Италии ожидаем!!!
,,Лидер" во главе с Кэпом покажут нашим сборникам класс!!!)))
FKulagin
сегодня в 13:58
Хочу напомнить. Играть будет Кадыров, а платим за это МЫ. Наши налоги.
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:58
Карпин уже у Кадырова побираться стал) До чего человека нужда доводит))

DXTK
сегодня в 13:57
А физруки Карера и Манчини то сыграют или нет?
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