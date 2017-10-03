Жирков досрочно завершил тренировку сборной России

Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков завершил тренировку национальной команды раньше остальных. Футболист ушел с поля прихрамывая и приложив к ноге лед. У Жиркова ушиб.

«Банальный небольшой ушиб», — сообщил врач сборной Эдуард Безуглов.

Также сегодня по индивидуальной программе тренируется хавбек Александр Головин.

Сборная России 7 октября сыграет со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

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