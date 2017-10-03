Квинси Промес стал лучшим игроком месяца РФПЛ

По итогам голосования болельщиков и экспертов, которое проводит Российская футбольная Премьер-Лига, полузащитник «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком сентября.



Промес забил победный гол в домашнем матче с «Рубином», стал лучшим игроком 9-ого тура РФПЛ и сохранил лидерство в голосовании.



Напомним, что недавно нидерландский полузащитник получил небольшую травму и проведет несколько недель в лазарете.

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