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Квинси Промес стал лучшим игроком месяца РФПЛ

сегодня, 11:03

По итогам голосования болельщиков и экспертов, которое проводит Российская футбольная Премьер-Лига, полузащитник «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком сентября.

Промес забил победный гол в домашнем матче с «Рубином», стал лучшим игроком 9-ого тура РФПЛ и сохранил лидерство в голосовании. 

Напомним, что недавно нидерландский полузащитник получил небольшую травму и проведет несколько недель в лазарете. 

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Все комментарии
iri13
сегодня в 12:17
..мда..если "звезду" зажигают, значит, это кому то нужно...
BP
сегодня в 12:15
Заслужил. Ждем его выздоровления и возвращения в строй!
альсато ответил самуил кац
сегодня в 12:14
самуил кац:
С какого перепуга, не пойму ?
Вот именно ..Пурга какая то....
амурец
сегодня в 12:12
шутка недели
Михалыч 75
сегодня в 12:09
Сейчас глянул и выяснилось , что Джорджевич забил 3 мяча и принёс своей команде 4 очка , дубль с Ростовом помог Арсеналу увезти домой 1 очко и в матче с Краснодаром , его гол стал победным и единственным , так что на его фоне победа Квинси не выглядит беззаговорочной , с душком можно сказать .
Спартаковцы , что на это скажете?
самуил кац
сегодня в 12:08
С какого перепуга, не пойму ?
TihonAlt
сегодня в 12:08
Лучший легионер в РПФЛ.
quinn-se ответил вованыч 80
сегодня в 12:07
вованыч 80:
Муж в курсе?
Чей, Ваш?)
вованыч 80 ответил quinn-se
сегодня в 12:06
quinn-se:
Квинси - лучший, это бесспорно!)
Муж в курсе?
вованыч 80
сегодня в 12:05
Вовремя отскочил от матча с ливером
Блоссия
сегодня в 12:02
Не сбавлять оборотов, Квинси!
альсато ответил quinn-se
сегодня в 11:57
quinn-se:
Квинси - лучший, это бесспорно!)
    Михалыч 75 ответил dargo
    сегодня в 11:57
    dargo:
    Кокорин больше заслужил
    там много претендентов и Кокорин и Фернандеш и Промес , можно ещё Джорджевича подтянуть , он тоже пару победных голов забил
    альсато ответил saimon88
    сегодня в 11:56
    saimon88:
    Мне трудно понять питерских или армейских когда они Квину обгадить пытаются. Крутой футболист для нашего чемпионата, приятно смотреть! У бомжей Халк играл и в мыслях не было его гадить или принижать его мастерство самы сильный игрок чемпионата был объективно, Дани красиво играл, у конявых Вагнер, сейчас крутой Фернандешь глупо отрицать очевидное. А Квинси самый яркий легионер на данный момент в чемпионате, по моему это очевидно.
    Я не против "Свинси", у меня только один вопрос: где местные "кадры"? ...и п.с. если для Тебя это "очевидно", то для меня-это "невероятно".
    quinn-se
    сегодня в 11:55
    Квинси - лучший, это бесспорно!)
    Михалыч 75 ответил saimon88
    сегодня в 11:53
    saimon88:
    Мне трудно понять питерских или армейских когда они Квину обгадить пытаются. Крутой футболист для нашего чемпионата, приятно смотреть! У бомжей Халк играл и в мыслях не было его гадить или принижать его мастерство самы сильный игрок чемпионата был объективно, Дани красиво играл, у конявых Вагнер, сейчас крутой Фернандешь глупо отрицать очевидное. А Квинси самый яркий легионер на данный момент в чемпионате, по моему это очевидно.
    кто его пытается обгадить ? Приведи коммент , где говорится , что он этого не заслуживает
    dargo
    сегодня в 11:51
    Кокорин больше заслужил
    альсато ответил SPARTAK_SPARTAK
    сегодня в 11:51
    SPARTAK_SPARTAK:
    Голосование шло при каждой игре и по смс сообщениям, трансляции лучше смотрите, а за Зенит и другие клубы своим же фанам просто жаль смску было, вот так все остальные и поддерживали своих. А теперь тролять пытаются диванные генералы. Промеса поздравляю!
    СМСишь по ночам?)))
    СТЕЙК
    сегодня в 11:47
    ПРОМЕС ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

    ФАКТ НЕ ПОДЛЕЖАЩИЙ СОМНЕНИЮ
    saimon88
    сегодня в 11:47
    Мне трудно понять питерских или армейских когда они Квину обгадить пытаются.
    Крутой футболист для нашего чемпионата, приятно смотреть!
    У бомжей Халк играл и в мыслях не было его гадить или принижать его мастерство самы сильный игрок чемпионата был объективно, Дани красиво играл, у конявых Вагнер, сейчас крутой Фернандешь глупо отрицать очевидное.
    А Квинси самый яркий легионер на данный момент в чемпионате, по моему это очевидно.
    zyxel410 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 11:47
    AntiherQ1488:
    А кто на данный момент - чемпионы?) Тот, кто первый в таблице?)) Это просто смешно.
      анжи2
      сегодня в 11:44
      Ману тоже заслужил быть лучшим.
      вячеслав остапенко
      сегодня в 11:43
      Я тоже так считаю
      SPARTAK_SPARTAK
      сегодня в 11:42
      Голосование шло при каждой игре и по смс сообщениям, трансляции лучше смотрите, а за Зенит и другие клубы своим же фанам просто жаль смску было, вот так все остальные и поддерживали своих. А теперь тролять пытаются диванные генералы. Промеса поздравляю!
      Михалыч 75 ответил AntiherQ1488
      сегодня в 11:42
      AntiherQ1488:
      По игре - выиграли, с огромным преимуществом. Пересмотри матч.
      вот ты человек ?! Я тебя и спрашиваю , о какой игре ты ведёшь речь ? С Ливером у вас было штоль огромное преимущество или когда с Тосно играли в большинстве и про76и победу? Речь идёт о целом месяце , а не об одной игре.
      альсато ответил Алексей Коротеев
      сегодня в 11:40
      самому то не стыдно, Леша?
      альсато ответил Rоnаldinho
      сегодня в 11:38
      Rоnаldinho:
      Не "негры",а голландец, это закономерно
      Мал Ты еще, чтобы понимать!
      AntiherQ1488 ответил Михалыч 75
      сегодня в 11:38
      Михалыч 75:
      твои же слова и цитирую AntiherQ1488 Сегодня 10:22 ответ пользователю zyxel410 (раскрыть) Значит признай, что мы выиграли в огромным преимуществом.
      По игре - выиграли, с огромным преимуществом. Пересмотри матч.
      ДСА
      сегодня в 11:37
      Самое удачное приобретение Спартака.
      Sergey S ответил Остапчук 67
      сегодня в 11:36
      Уважаемый прочтите статю в другтх ресурсах, эксперты сами недоумевают как так, с лазарета и в лучие
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