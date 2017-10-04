Муравьёв: «Вопрос в том, кто профинансирует установку системы видеоповторов»

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал идею внедрения видеоповторов для судей в РФПЛ.

«Мы поддерживаем идею введения системы видеоповторов. Она подтвердила свою необходимость на прошедшем Кубке Конфедераций, где успешно применялась. Также система работает уже и во многих лигах, в первую очередь европейских. Но главный вопрос, на кого выпадет бремя расходов на установку и обслуживание системы — РФПЛ, РФС, клубы? Это дорогостоящий проект, и важно понимать источники его финансирования».

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