Мануэл Силва: «ФИФА несправедливо поступила с моим сыном Адриеном»

Мануэл Силва, отец полузащитника Адриена Силвы, которого ФИФА отказалась регистрировать в качестве игрока «Лестера» из-за нарушения процедуры трансфера, раскритиковал решение чиновников.

«Мы должны это принять. Думаю, людей, которые приняли такое решение, должна мучить совесть. Это несправедливая ситуация. Мы разочарованы. Но что поделать? Нужно работать, чтобы 1 января Адриен был готов играть. Ему хочется играть, а не хватило каких-то 14 секунд на регистрацию. ФИФА больше озабочена прибылью, чем судьбой игроков. Их не волнуют футболисты. Если бы речь шла о пяти минутах хотя бы, мы бы признали свою ошибку. Но тут 14 секунд… Это абсурд, глупость».

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