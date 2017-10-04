Саа: «Фергюсон в МЮ фактически убил меня у всех на глазах»

Французский нападающий Луи Саа рассказал о непростых отношениях с легендой «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном, под чьим руководством он выступал за команду.

«Помню, как он фактически убил меня на глазах у всех. Это был только второй мой матч за команду. Мы играли с „Эвертоном“. Вели 3:0, я забил два мяча и чувствовал себя хорошо. Но Фергюсону этого было мало. Я не реализовал пару моментов. По мнению Фергюсона, мы должны были побеждать со счетом 6:0. Он просто уничтожил меня. Он сказал, что я пришел в большой клуб и должен проанализировать свою игру, что негоже упускать два момента. Я был очень удивлен. Слышал, как кто-то кричит на меня с шотландским акцентом, а сам ничего не понимал, что происходит».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте