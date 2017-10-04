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Жавнерчик: «Зла на БАТЭ не держу. Там я делал первые шаги в футболе»

сегодня, 22:31

Летом 2017 года БАТЭ расторг контракт с полузащитником Максимом Жавнерчиком. Сейчас 32-летний футболист выступает в составе минского «Динамо» и отмечает, что не испытывает отрицательных эмоций по отношению к бывшему клубу:

«За карьеру у меня было немного команд. И так вышло, что под закат карьеры пришлось покинуть свой клуб и оказаться в „Динамо“. Но к БАТЭ по-прежнему испытываю особые чувства. Там делал, по сути, первые шаги в футболе.

В любом случае благодарен борисовскому клубу за те годы, которые там провел. Искренне желаю ему удачи и всегда буду за ребят, там выступающих, переживать. Никакого зла на свою бывшую команду не держу. Вероятно, не носил бы сейчас динамовскую футболку, если бы когда-то не играл за БАТЭ».

Напомним, что с 2009 по 2014 года Жавнерчик представлял цвета «Кубани».

1 октября БАТЭ обыграл минское «Динамо» в чемпионате Беларуси со счетом 1:0. В Лиге Европы дела у клуба из Борисова пока идут неоднозначно — ничья с «Црвеной Звездой» и домашнее поражение лондонскому «Арсеналу».

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