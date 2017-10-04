Лопетеги: «Пике? Нам необходимо перевернуть эту страницу»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги предлагает прекратить полемику о политических взглядах Жерара Пике и сосредоточиться на футболе:

«Пике? Нам необходимо перевернуть эту страницу. Самое время сосредоточиться на матче. Чтобы провести хорошую игру, мы нуждаемся в поддержке со стороны болельщиков. Я хочу говорить о футболе, и команде нужно говорить только о футболе. Мяч — это самая важная вещь.

Албания квалифицировалась на Евро-2016. Обыграть ее нам было непросто. Кроме того, они заслуживали победы над сборной Италии. Это талантливая, крепкая и организованная команда».

Напомним, что болельщики сборной Испании освистали Пике за его взгляды по поводу независимости Каталонии.

6 октября Испания встретится с Албанией в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2018.

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