Инфантино: «Аргентина может дать большее футболу»

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал Ассоциацию футбола Аргентины после коррупционного и организационного скандала активизировать работу.

«Эта страна может многое сделать для футбола, а не только поставлять игроков наподобие Месси и других звезд. Аргентина сильно пострадала в последние годы, мы все знаем об этих коррупционных скандалах, которые гремели на континенте. Аргентина должна стать примером для соседей. Аргентинцы должны с новыми силами работать над развитием футбола».

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