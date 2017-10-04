Симеоне - о «Челси»: «Мы никогда не встречались с настолько интенсивной командой»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сделал комплимент «Челси», которому «матрасники» успели проиграть в рамках группового раунда Лиги чемпионов:

«Мы никогда не встречались с настолько интенсивной командой. Мы изо всех сил старались их прессинговать. Английские команды сейчас стали гораздо сильнее. Возможностей совершить ошибку становится все меньше».

Поединок закончился со счетом 1:2 в пользу лондонцев. Ответная встреча состоится 5 декабря.

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