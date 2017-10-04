Сборная Бразилии может вызвать Жоржиньо, если ему не дадут шанс итальянцы

Полузащитник «Наполи» Жоржиньо родился в Бразилии, но в раннем возрасте переехал в Италию и стал гражданином этой страны. Антонио Конте, а позже и Джампьеро Вентура игнорировали 25-летнего футболиста, поэтому к нему присматриваются представители «селесао». Об этом сообщают южноамериканские представители прессы.

Жоржиньо лишь дважды вызывался в сборную Италии, и это были товарищеские поединки в начале 2016 года. Хавбек провел в Италии более десяти лет, но по-прежнему может быть заигран за национальную команду страны, где родился.

Ранее ходили слухи, что Жоржиньо мог оказаться в «Арсенале».

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