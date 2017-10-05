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Кокорин: «Понятно, что наблюдать за мной сейчас намного интереснее»

сегодня, 09:59

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о своих успехах в нынешнем сезоне:

«Поначалу в „Зените“ Луческу меня поставил на не совсем удобную позицию: были новые требования, которые я старался выполнять. Но мне больше хотелось самому забивать, чем носиться, скажем, в центре и выгрызать мячи. Потом тренер меня начал ставить вместо Артема в центр нападения, и я стал играть намного лучше. В конце сезона мы все-таки пришли к мнению, что мне лучше играть ближе к Дзюбе, но уже было поздно.

Понятно, что наблюдать за мной сейчас намного интереснее. Но это все благодаря тому, что я нашел, наконец, место в команде.

Мы можем с Артемом играть вместе и сейчас. Манчини предоставил мне такую свободу, что я могу играть по всему фронту атаки. Меня это раскрепощает, и я получаю удовольствие от игры.

С Манчини отношения рабочие, он всех держит на дистанции. У него тоже нет времени на досужие разговоры».

В последнем матче РФПЛ с «Анжи» Кокорин отметился очередным голом. Сейчас игрок возглавляет гонку бомбардиров, забив 8 мячей за 12 туров.

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Все комментарии
Живанильда
сегодня в 10:54
Кокорин:Понятно,что с Мамаевым мне лучше чем в Зените,но деньги Алеши Миллера намного интереснее.
spartach n1 ответил nikoladolgov
сегодня в 10:54
nikoladolgov:
Вот что значит сменить любовника ... Сразу новые очучения появились.
Молло уехал думать о футболе начал )
FILL3286 ответил nikoladolgov
сегодня в 10:54
nikoladolgov:
У кого ?
Да может у дзюбы или у паредеса?
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:50
Что означает это жест с пальцем во рту??? Племяш достал уже меня с распросами, не знаю, что и ответить...Ну не говорить же, что мечтает о кукурузе..Всё равно не поймёт...)
Багров-брат ответил Т34
сегодня в 10:49
Т34:
Эх, Кокорин! Раньше голы шампанским отмечал, а сейчас большой палец облизываешь. Видно в детство впал. Вот и наблюдают за тобой с интересом, как дальше поведет себя взрослый ребенок.
Он ещё и Спартаку накидывает в сетку...))) И ещё накидает...)))
nikoladolgov ответил FILL3286
сегодня в 10:48
FILL3286:
Может ему стоило по раньше начинать палец сосать??
У кого ?
nikoladolgov
сегодня в 10:46
Вот что значит сменить любовника ...
Сразу новые очучения появились.
FILL3286
сегодня в 10:44
Может ему стоило по раньше начинать палец сосать??
cska plus
сегодня в 10:38
Злопамятный усач.
008Maximus
сегодня в 10:33
Он все свои голы из пальца высосал. Трудяга. Там голами и не пахло.
Sem25 ответил Vladimir32
сегодня в 10:32
Vladimir32:
Для меня было интересней наблюдать суету Кокорина из Динамо в Анжи, а потом обратно. И это в течении одного месяца, а еще интересно выглядела попойка в Монако.
Это нормально. Это уровень восприятия российского футбола у большинства наших сограждан. По соккеру даже видно.
Т34
сегодня в 10:32
Эх, Кокорин! Раньше голы шампанским отмечал, а сейчас большой палец облизываешь. Видно в детство впал. Вот и наблюдают за тобой с интересом, как дальше поведет себя взрослый ребенок.
Сергеевич вернулся 1 ответил Vladimir32
сегодня в 10:31
Vladimir32:
Для меня было интересней наблюдать суету Кокорина из Динамо в Анжи, а потом обратно. И это в течении одного месяца, а еще интересно выглядела попойка в Монако.
А ещё интересней, когда в ванной он делил с другом мыло, пуская мыльные пузыри.
Vladimir32
сегодня в 10:27
Для меня было интересней наблюдать суету Кокорина из Динамо в Анжи, а потом обратно. И это в течении одного месяца, а еще интересно выглядела попойка в Монако.
makkie
сегодня в 10:24
Кокорин конечно удивляет своей игрой, явно решил на новый уровень выйти.
Для сборной в преддверии ЧМ хорошие нападающие - на вес золота!
Василий 50
сегодня в 10:21
На долго ли?
Gunslinger ответил Strannik_S
сегодня в 10:20
Strannik_S:
Александр Кокорин поделился мнением о своих успехах в нынешнем сезоне: «Поначалу, в „Зените“ Луческу меня поставил на не совсем удобную позицию: были новые требования, которые я старался выполнять. Но мне больше хотелось самому забивать..." Сказал бы сразу, что нравится палец в рот засовывать! Ох, уж эти привычки!
Да пусть хоть три засовывает, но чтобы по три гола забивал за матч!!! :)))
cska plus
сегодня в 10:19
такой интерес к тебе проявляет усач черчес, Сашок, будь начеку.
FILL3286
сегодня в 10:17
    starche
    сегодня в 10:16
    Успехов и в сборной!
    Sem25
    сегодня в 10:15
    Это до чего докатился российский футбол, что кроме Кокорина больше и говорить не о ком! Никто кроме него особо ничего и не показывает.
    Рыжая Борода
    сегодня в 10:11
    не смотрю Зенит, но прогресс русского игрока радует
    OLESOCC ответил grafff
    сегодня в 10:11
    grafff:
    Кому ты нужен? Тряпка
    А чего добились Вы, Граффф?!.
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 10:09
    Вне поля его жизнь была намного интересней.
    LOpp
    сегодня в 10:07
    очередной камень кинул в огород Луческу. жаль цыгана, не вольно стал заложником сговора московских судей, юбилея Симоняна и заушитащителя Мутко
    grafff
    сегодня в 10:07
    Кому ты нужен? Тряпка
    Морозовский
    сегодня в 10:05
    Всем просто интересно увидеть, когда ты опять на всё забьёшь !
    Strannik_S
    сегодня в 10:02
    Александр Кокорин поделился мнением о своих успехах в нынешнем сезоне:
    «Поначалу, в „Зените“ Луческу меня поставил на не совсем удобную позицию: были новые требования, которые я старался выполнять. Но мне больше хотелось самому забивать..."

    Сказал бы сразу, что нравится палец в рот засовывать! Ох, уж эти привычки!
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