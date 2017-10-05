Кокорин: «Понятно, что наблюдать за мной сейчас намного интереснее»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о своих успехах в нынешнем сезоне:

«Поначалу в „Зените“ Луческу меня поставил на не совсем удобную позицию: были новые требования, которые я старался выполнять. Но мне больше хотелось самому забивать, чем носиться, скажем, в центре и выгрызать мячи. Потом тренер меня начал ставить вместо Артема в центр нападения, и я стал играть намного лучше. В конце сезона мы все-таки пришли к мнению, что мне лучше играть ближе к Дзюбе, но уже было поздно.

Понятно, что наблюдать за мной сейчас намного интереснее. Но это все благодаря тому, что я нашел, наконец, место в команде.

Мы можем с Артемом играть вместе и сейчас. Манчини предоставил мне такую свободу, что я могу играть по всему фронту атаки. Меня это раскрепощает, и я получаю удовольствие от игры.

С Манчини отношения рабочие, он всех держит на дистанции. У него тоже нет времени на досужие разговоры».

В последнем матче РФПЛ с «Анжи» Кокорин отметился очередным голом. Сейчас игрок возглавляет гонку бомбардиров, забив 8 мячей за 12 туров.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте