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Рахимов: «Кокорин и Смолов могут дополнять друг друга»

сегодня, 00:38

Известный российский тренер Рашид Рахимов поделился ожиданиями от ближайших матчей сборной России с Кореей и Ираном.

«Думаю, для сборной России правильные соперники выбраны. Это две сборные, которые уже отобрались на чемпионат мира, и кто-то из Азии может попасть в нашу группу. Эти два матча дают возможность проверить большинство игроков и какие-то связи на поле, определить костяк. До старта чемпионата мира времени осталось мало. Интересно, будем ли сейчас пробовать какую-то другую схему, поскольку одна схема определена и постоянно наигрывается, но можно попробовать что-то другое, для вариативности.

В атаке у нас есть выбор из тех игроков, которые сегодня забивают, выглядят очень хорошо и вернулись на очень высокий уровень. И мне кажется, для них это также определенная мотивация — сыграть на домашнем чемпионате мира, показать свой лучший уровень. Кокорин и Смолов могут играть вместе, могут дополнять друг друга. Они повзрослели, поумнели и в житейском, и в футбольном плане. Думаю, они могут друг другу помогать солировать. Заболотный — нападающий несколько иного типа, более таранного. Если говорить о Кокорине, Смолове и Полозе, то это в первую очередь скорость и техника, а здесь — пробивная сила, борьба на „втором этаже“. Один такой нападающий в сборной должен быть.

Мы прекрасно знаем Акинфеева, знаем Володю Габулова. Они уже много лет на виду. Лунев стал проявлять себя в последние полтора-два года и заслужил вызов в сборную. Все-таки тренерский штаб должен понимать, чего можно ждать от Лунева уже на этом уровне. И мне кажется, он может получить игровое время. Не стал бы говорить, что Акинфеев часто ошибается в ключевых матчах. Ошибаются все, просто ошибка вратаря более заметна. Можно сказать о ситуациях, в которых Игорь просто вытаскивал матчи».

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Дракон1988
сегодня в 00:54
В чемпе они "короли",а вот на уровне сборной...
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