Рабьо: «Я бы хотел играть в Премьер-Лиге»

Полузащитник ПСЖ Андреа Рабьо признался, что не хотел бы проводить всю футбольную карьеру в одном клубе и намерен побывать и в других чемпионатах.



«Я думаю мне бы хотелось увидеть что-нибудь еще, ведь есть много интересных чемпионатов. Это было бы здорово - уехать в другую страну. Конечно, мне бы хотелось выступать в Премьер-Лиге. Однако сейчас меня все устраивает в ПСЖ».



Ранее миланский «Интер» показывал свой интерес к французскому игроку.

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