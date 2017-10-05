«Манчестер Юнайтед» готов заключить контракт с Озилом

По сообщениям СМИ, «Манчестер Юнайтед» готов подписать полузащитника «Арсенала» Месута Озила.



Нынешний контракт Озила заканчивается в июле, а наставник «Красных дьяволов» Жозе Моуриньо, который ранее тренировал Месута в «Реале» уверен, что сможет убедить немецкого игрока перебраться на «Олд Траффорд».



Ранее переговоры «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» зашли в тупик и нет никаких предпосылок, что Месут Озил захочет оставаться в прежнем клубе.

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