«Манчестер Юнайтед» готов заключить контракт с Озилом

По сообщениям СМИ, «Манчестер Юнайтед» готов подписать полузащитника «Арсенала» Месута Озила.
Нынешний контракт Озила заканчивается в июле, а наставник «Красных дьяволов» Жозе Моуриньо, который ранее тренировал Месута в «Реале» уверен, что сможет убедить немецкого игрока перебраться на «Олд Траффорд».
Ранее переговоры «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» зашли в тупик и нет никаких предпосылок, что Месут Озил захочет оставаться в прежнем клубе.
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Скоро аргентинский придет в МС деградировать.
Скоро аргентинский придет в МС деградировать.
Может руководство Арсенала хотели продать, а игрокам не устроила предложение по зарплате.
Может руководство Арсенала хотели продать, а игрокам не устроила предложение по зарплате.
В смысле в прежнем? Прежний клуб появляется только тогда, когда у игрока есть новая команда. У Озила её пока нет.
В смысле в прежнем? Прежний клуб появляется только тогда, когда у игрока есть новая команда. У Озила её пока нет.