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«Манчестер Юнайтед» готов заключить контракт с Озилом

сегодня, 11:31

По сообщениям СМИ, «Манчестер Юнайтед» готов подписать полузащитника «Арсенала» Месута Озила. 

Нынешний контракт Озила заканчивается в июле, а наставник «Красных дьяволов» Жозе Моуриньо, который ранее тренировал Месута в «Реале» уверен, что сможет убедить немецкого игрока перебраться на «Олд Траффорд». 

Ранее переговоры «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» зашли в тупик и нет никаких предпосылок, что Месут Озил захочет оставаться в прежнем клубе

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Все комментарии
Zidane.5
сегодня в 12:29
Езил лентяй.
Ѯєrѳ
сегодня в 12:20
Немецкий Месси на долго задержался в АПЛ.
Скоро аргентинский придет в МС деградировать.
RUSTY8
сегодня в 12:17
а ведь мавр когда-то его с диМой загнобил...утка 100%
Ѯєrѳ ответил Bayern Best
сегодня в 12:17
Bayern Best:
Было бы не плохо. В МЮ,Жозе будет более требовательным к Месуту.
А толку этого? Если у игрока нет мотивации, то никакой тренер не поможет.
Ювентиец
сегодня в 12:17
Пучеглазый - классный игрок.. Мешок явно усилится им.
Ѯєrѳ ответил AshleyRose
сегодня в 12:16
AshleyRose:
О чем думает руководство Арсенала я понять не могу. Могли уже продать Санчеса и Озила этим летом за хорошие деньги, МС и ПСЖ предлагали за чилийца солидные суммы. Немца можно было продать тоже за 60-80. С Озилом и Санчесом или без них, в любом случае не получиться побороться за чемпионство в АПЛ с супер составами Манчестеров и Челси. Мы даже от нестабильного Ливера отлетели 4-0.
Предложить хорошую сумму за покупку это одно, а предложить зарплату это другое.
Может руководство Арсенала хотели продать, а игрокам не устроила предложение по зарплате.
КЭТиК
сегодня в 12:14
Арсенал понесет убытки
AshleyRose
сегодня в 12:11
О чем думает руководство Арсенала я понять не могу. Могли уже продать Санчеса и Озила этим летом за хорошие деньги, МС и ПСЖ предлагали за чилийца солидные суммы. Немца можно было продать тоже за 60-80. С Озилом и Санчесом или без них, в любом случае не получиться побороться за чемпионство в АПЛ с супер составами Манчестеров и Челси. Мы даже от нестабильного Ливера отлетели 4-0.
Bayern Best
сегодня в 12:11
Было бы не плохо. В МЮ,Жозе будет более требовательным к Месуту.
weinmar
сегодня в 12:07
Последнее предложение нелогичное.
Гус Пойет
сегодня в 12:06
Пучеглазого лентяя ни в один приличный клуб даром не надо
Владимир Ушаков
сегодня в 12:02
Да ну не нужен этот пешеход который теряется в важных играх, Мхитарян на это позиции шикарно смотрится, есть Мата который тоже может сыграть в центре отлично,лучше правого вингера взять типа Санчеса,Бэйла или Гризманна на эту позицию
Kurtd
сегодня в 11:50
"что Месут Озил захочет оставаться в прежнем клубе."
В смысле в прежнем? Прежний клуб появляется только тогда, когда у игрока есть новая команда. У Озила её пока нет.
Рауль и Зидан
сегодня в 11:49
На халяву считай
Vizor
сегодня в 11:48
Пусть забирают. Мареза/Лемара/Форсберга на его место. Хватает игроков. Даже Рэмси лучше выглядит на его позиции. А сам Озил, возможно, стимул найдёт для игры. Но в Арсенале ему делать нечего
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