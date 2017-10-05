Рэмзи: «Ляказетт очень хорош»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи похвалил своего напарника по команде Александра Ляказетта и заявил, что восхищен его формой.



«Я думаю, что Ляказетт отлично начал сезон. Он технически очень хорош, очень чисто играет с мячом и прекрасно завершает атаки. Мы уже успели увидеть несколько фантастических завершений атак от него, но я думаю, что это только начало. У него отличное понимание происходящего и видения поля».



В августе Александр Ляказетт установил рекорд Премьер-Лиги.

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