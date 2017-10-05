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Сампаоли: «У Икарди проблемы с физикой»

сегодня, 12:13

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли заявил, что нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди испытывает серьезные физические проблемы.

«Икарди находится не на пике формы, он испытывает проблемы с физической формой», - заявил на пресс-конференции наставник Аргентины.

У Икарди было превосходное начало сезона, в трех матчах он забил пять мячей, однако на этом все и закончилось. Тем не менее, Мауро был вызван в сборную, в отличии от Гонсало Игуаина. 

Ранее Спаллетти очень лестно отзывался об Мауро Икарди. 

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