Фанаты сборной Испании свистели и аплодировали в адрес Пике

Болельщики сборной Испании продолжают проявлять неравнодушие к защитнику «Барселоны» Жерару Пике. Игрок открыто выступал за независимость Каталонии, чем настроил против себя многих фанатов, которые не упускают возможности показать это. В очередной раз это проявилось, когда команда заселялась в отель «Мелиа». Во время прохода Пике мимо фанатов они его оскорбляли и освистывали, хотя были и те, кто аплодировал ему.

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