Менье разочарован своим положением в ПСЖ

Защитник ПСЖ Томас Менье рассказал, что разочарован своим положением в команде, поскольку он стал проигрывать конкуренцию Дани Алвесу. Бельгиец в текущем сезоне провел 4 матча Лиги 1 из 8.

«Я разочарован, потому что хочу играть в каждом матче, будь то игра с „Ньором“ или „Баварией“. Хочу выходить на поле каждый раз. Я играю в команде, которая входит в топ-5 сильнейших в Европе, так что у нас резервисты и основа примерно одного уровня.

Сделаю всё, чтобы тренерский штаб ломал голову над выбором. Я отдаю на поле все силы и обычно играю хорошо. Тренеры еще по прошлому сезону знают, что всегда могут рассчитывать на меня».

По слухам, Менье интересуется «Ювентус».

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