ФИФА разрешила Раушу выступать за сборную России

ФИФА дала разрешение защитнику «Кельна» Константину Раушу, имеющему немецкое гражданство, выступать за сборную России. Ситуацию прокомментировал генеральный директор РФС Александр Алаев.

«Мы собрали необходимый пакет документов для смены футбольного гражданства Рауша и отправили в ФИФА. В понедельник прошло заседание комитета по статусу игроков ФИФА, а вчера вечером мы получили официальное письмо и теперь можем констатировать - Рауш имеет право выступать за сборную России».

Рауш уже вызывался в сборную России на товарищеский матч с «Динамо», в котором отыграл 70 минут.

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