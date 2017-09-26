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ФИФА разрешила Раушу выступать за сборную России

сегодня, 12:46

ФИФА дала разрешение защитнику «Кельна» Константину Раушу, имеющему немецкое гражданство, выступать за сборную России. Ситуацию прокомментировал генеральный директор РФС Александр Алаев.

«Мы собрали необходимый пакет документов для смены футбольного гражданства Рауша и отправили в ФИФА. В понедельник прошло заседание комитета по статусу игроков ФИФА, а вчера вечером мы получили официальное письмо и теперь можем констатировать - Рауш имеет право выступать за сборную России».

Рауш уже вызывался в сборную России на товарищеский матч с «Динамо», в котором отыграл 70 минут.

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Все комментарии
SU_R_
сегодня в 13:33
МуДько предатель,ни хрена не умеющий!
Тажутин Артур
сегодня в 13:31
Молодцы РФС. Еще неплохо бы Джамшуда и Равшана в сборную пригласить.
loko7
сегодня в 13:23
Осталось еще 9 немцев бесхозных набрать на все позиции и сборная готова.
Баба Яга против
сегодня в 13:22
Вот и здорово!А кто это?Внук Гитлера или Меркель?
амурец
сегодня в 13:22
натурализация дело не плохое только если идти в правильном направлении, а не в сторону раушей
Владимир Петрухин
сегодня в 13:22
Немцам в сборной он не нужен,а мы что,
должны радоваться этой новости?
dzvinka
сегодня в 13:21
это кто такой вообще)))
salaga
сегодня в 13:21
Рауш? Да, уж!
Nick Ch
сегодня в 13:15
Вот где проявляется "эффективность" лимита, который так нахваливает МуДко.
cska plus
сегодня в 13:13
Нойшедтер и Рауш нам не нужны, у нас есть Кутепов.
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:12
Очередное талантливое действие Мудко.
Ильдар Яруллин
сегодня в 13:11
Он нам не нужен. У нас есть Васин.
drug01
сегодня в 13:07
Зачем он нам нужен?
sihafazatron
сегодня в 13:05
разрешили раушу играть за рашу)
ОЛЛС
сегодня в 13:04
Все через одно место.В России полно своих игроков,талантливых спортсменов,а мы в Германии берем.Покупайте машины в Германии,а футболистов и у нас имеется.
Адвокат 76
сегодня в 12:58
Натурализация блин, у нас таких Раушей полным полно в России, не ужели он супер пупер уж такой защитник)))
311
сегодня в 12:58
Еще один ноунейм. Хотя не думаю, что он хуже Комбарова!)
Don trambon
сегодня в 12:55
Намного лучше всяких там комбаровых)) так что хорошая новость.
Owl Fake
сегодня в 12:54
Теперь то взлетим в рейтинге.
ДСА
сегодня в 12:51
Еще один новый русский.
kokshareal
сегодня в 12:50
всех подряд набираем
Смитерс
сегодня в 12:49
поправка: не за сборную России, а за сборную медвепутов-мудофурсов.
vastudio
сегодня в 12:49
Ну так чисто же русское фамилиё))
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