Польша разгромила Армению, Левандовски забил три мяча

В матче отбора к ЧМ-2018 Польша не оставила шансов Армении. Нападающий гостей Роберт Левандовски забил три мяча и стал лучшим бомбардиром в истории Кадры.

Ереван, стадион «Республиканский».

Армения - Польша - 1:6 (1:3)

Голы: Амбарцумян 39 — Гросицки 2, Левандовски 18, 25, 64, Блащиковски 58, Вольски 89.

Армения: Меликсетян, Кадимян (Малакян 62), Оганесян, Амбарцумян, Барсегян, Едигарян, Мхитарян, Восканян, Малакян, Корян (Манучарян 66), Адамян (Маноян 73).

Главный тренер: Артур Петросян.

Польша: Щесны, Бережински, Паздан (Сионек 85), Глик, Пищек, Блащиковски, Зелински, Линетти (Мончински, 59), Крыховяк, Гросицки (Вольски, 72), Левандовски.

Главный тренер: Адам Навалка.

Предупреждения: Маноян 84.

Судья: Матей Юг.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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