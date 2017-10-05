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Польша разгромила Армению, Левандовски забил три мяча

сегодня, 20:49
АрменияАрмения1 : 6ПольшаПольшаМатч завершен

В матче отбора к ЧМ-2018 Польша не оставила шансов Армении. Нападающий гостей Роберт Левандовски забил три мяча и стал лучшим бомбардиром в истории Кадры.

Ереван, стадион «Республиканский».

Армения - Польша - 1:6 (1:3)
Голы: Амбарцумян 39Гросицки 2, Левандовски 18, 25, 64, Блащиковски 58, Вольски 89.

Армения: Меликсетян, Кадимян (Малакян 62), Оганесян, Амбарцумян, Барсегян, Едигарян, Мхитарян, Восканян, Малакян, Корян (Манучарян 66), Адамян (Маноян 73).
Главный тренер: Артур Петросян.

Польша: Щесны, Бережински, Паздан (Сионек 85), Глик, Пищек, Блащиковски, Зелински, Линетти (Мончински, 59), Крыховяк, Гросицки (Вольски, 72), Левандовски.
Главный тренер: Адам Навалка.

Предупреждения: Маноян 84.

Судья: Матей Юг.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
mavrid05
сегодня в 21:42
пшекам и сб.Россию не соперник
Gahi
сегодня в 21:36
С Мхитаряном не должны так проигрывать тем более у себя дома.
Остапчук 67
сегодня в 21:24
Шесть мячей на своем поле многовато.
С таким счетом может проигрывать Сан-Марино, но не Армения с Мхитаряном.
10 seconds to stars
сегодня в 21:21
    Шишанутый
    сегодня в 21:17
    Хорош Лева! В Реал бы его.
    Inside91
    сегодня в 21:13
    У-унижение
    grafff
    сегодня в 21:13
    Молодец Левандовски
    VIPded
    сегодня в 21:11
    Жалко армян...
    ermak6448
    сегодня в 21:09
    Нападающий гостей Роберт Левандовски просто Молодец!!!
    salaga
    сегодня в 21:00
    Навалка Петросяну навалял.
    старина
    сегодня в 20:58
    Лева дорвался)Пшеки ожидаемо едут на ЧМ.Кубу с голешником
    Caniggia
    сегодня в 20:57
    Армения вообще в футбольного карлика превратилась.
    Марк Аврелий
    сегодня в 20:54
    Тотальное уничтожение.
    СТЕЙК
    сегодня в 20:54
    РОБЕРТ ЛУЧШИЙ
    malek1983
    сегодня в 20:53
    Какое то избиение младенца.
    Vane4ek
    сегодня в 20:52
    Очень сильно!) У Левы уже 15 мячей в отборе...
    Großer Bayern München
    сегодня в 20:51
    Вперед ногами.
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