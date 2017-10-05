Польша разгромила Армению, Левандовски забил три мяча

В матче отбора к ЧМ-2018 Польша не оставила шансов Армении. Нападающий гостей Роберт Левандовски забил три мяча и стал лучшим бомбардиром в истории Кадры.
Ереван, стадион «Республиканский».
Армения - Польша - 1:6 (1:3)
Голы: Амбарцумян 39 — Гросицки 2, Левандовски 18, 25, 64, Блащиковски 58, Вольски 89.
Армения: Меликсетян, Кадимян (Малакян 62), Оганесян, Амбарцумян, Барсегян, Едигарян, Мхитарян, Восканян, Малакян, Корян (Манучарян 66), Адамян (Маноян 73).
Главный тренер: Артур Петросян.
Польша: Щесны, Бережински, Паздан (Сионек 85), Глик, Пищек, Блащиковски, Зелински, Линетти (Мончински, 59), Крыховяк, Гросицки (Вольски, 72), Левандовски.
Главный тренер: Адам Навалка.
Предупреждения: Маноян 84.
Судья: Матей Юг.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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С таким счетом может проигрывать Сан-Марино, но не Армения с Мхитаряном.
С таким счетом может проигрывать Сан-Марино, но не Армения с Мхитаряном.