Левандовски стал лучшим снайпером в истории сборной Польши

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски забил два мяча в сегодняшнем матче с командой Армении и стал лучшим снайпером в истории Кадры. 29-летний игрок забил 49 мячей, на это ему понадобилось 90 поединков. Таким образом, Левандовски перебил достижение Влодзимежа Любански, который в свое время настрелял 48 мячей за 75 матчей.

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