Кулибали оплатил проживание в лондонской гостинице всей сборной Сенегала

Защитник «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали оплатил проживание в одной из лондонских гостиниц всей своей национальной команде, включая персонал. Команда Сенегала в марте прибыла в Лондон для участия в товарищеском поединке с Нигерией (1:1), и Кулибали заплатил за все расходы из своего кармана, поскольку у местной Федерации не было средств.

При этом официально в Федерации Сенегала сообщили, что деньги в итоге были возвращены футболисту, но, по слухам, это ложная информация.

Зарплата Кулибали в «Наполи» составляет порядка 1.6 млн евро в год.

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