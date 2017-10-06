Зуев: «Думаю, эта молодёжная сборная России на многое способна»

Полузащитник молодежной сборной России Александр Зуев прокомментировал победу над сверстниками из Австрии в матче группового этапа чемпионата Европы:

«Игра была тяжелая, поле мешало во всех моментах, при резкой смене направления поскальзываешься. Правда, иногда оно помогало и нам, когда соперники скользили. Но, несмотря на поле, все равно настраивались играть в свой футбол.

Австрийцы - неплохая команда, очень хорошо и интересно ведут борьбу, я у нас с таким еще не сталкивался, но, думаю, главными нашими конкурентами будут сербы - они посильнее.

Сыгрываемся, команда строится, уже лучше понимаем друг друга.

На многое ли способны? Думаю, да, но про чемпионат Европы давайте пока не загадывать».

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