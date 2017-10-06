Молодёжная сборная России обыграла сверстников из Австрии

В рамках матча молодежного чемпионата Европы сборная России (до 21 года) переиграла сверстников из Австрии.
Москва, стадион «Октябрь»
Россия (до 21) – Австрия (до 21) – 1:0 (1:0)
Гол: Жемалетдинов 27 (пен)
Россия (до 21): Митрюшкин, Шакуро, Рассказов, Чернов, Ланин, Жигулев, Гулиев, Мелкадзе, Зуев (Бакаев 63), Жемалетдинов, Довбня.
Главный тренер: Евгений Бушманов.
Австрия (до 21): Шлагер, Улльманн, Маресич, Баумгартнер, Глухакович, Хорват, Лаймер (Квасина 46), Ловрич (Прокоп 57), Шлагер, Якупович (Фридль 71), Хонзак.
Предупреждения: Шлагер 8, Чернов 24, Ловрич 51, Бакаев 82.
Судья: Мохаммед Аль-Хаким.
Ранее молодежная сборная России разгромила Гибралтар.
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