Бубнов: «В матче с Южной Кореей сборная России вполне может рассчитывать и на победу»

Известный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Южной Кореи:

«Черчесову нужно определиться со стартовым составом и с игровой философией. Пора начинать делать ту команду, что будет выступать летом на чемпионате мира. Нужно также готовиться к различным сценариям – в том числе и к игре первым номером. Считаю, с Кореей команда способна действовать с позиции силы, диктовать условия. Тем более матч домашний.

Если говорить о результате, то он, безусловно, важен. Отрицательный исход может психологически сказаться на команде. Чтобы приобрести уверенность в своих силах, необходимо побеждать даже в контрольных встречах. Сложно предположить, как сложится матч для нынешнего состава сборной, но с учетом того, что мы видели на Кубке Конфедераций, вполне можно рассчитывать и на победу».

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