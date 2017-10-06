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Бубнов: «В матче с Южной Кореей сборная России вполне может рассчитывать и на победу»

сегодня, 17:05
РоссияРоссия-:-Южная КореяЮжная КореяЗавтра в 17:00 Не начался

Известный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Южной Кореи: 

«Черчесову нужно определиться со стартовым составом и с игровой философией. Пора начинать делать ту команду, что будет выступать летом на чемпионате мира. Нужно также готовиться к различным сценариям – в том числе и к игре первым номером. Считаю, с Кореей команда способна действовать с позиции силы, диктовать условия. Тем более матч домашний.

Если говорить о результате, то он, безусловно, важен. Отрицательный исход может психологически сказаться на команде. Чтобы приобрести уверенность в своих силах, необходимо побеждать даже в контрольных встречах. Сложно предположить, как сложится матч для нынешнего состава сборной, но с учетом того, что мы видели на Кубке Конфедераций, вполне можно рассчитывать и на победу». 

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Все комментарии
Chuhanesburg ответил Павел Амурский
сегодня в 17:25
Павел Амурский:
Бубнов опять ахинею понес.
Не, походу кости правильно раскинул))
Михаил Славнов
сегодня в 17:24
Эко вас понесло батенька, только после удаления всех спартаковцев из сборной, возможно, и получится.
Serge Boykov
сегодня в 17:18
Верить я буду в победу,болеть...но я думаю 1:1 будет!
Старлей84
сегодня в 17:17
Рассчитывать конечно может, но как всегда не будет.
Павел Амурский
сегодня в 17:15
Бубнов опять ахинею понес.
Далеко Смотрящий
сегодня в 17:13
Докатились. Уже с корейцами надеямся теоритически на победу.
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