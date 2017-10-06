Бушманов: «Могли забить австрийцам больше, но подвела реализация»

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал победу над национальной командой Австрии (U21) в рамках матча группового этапа чемпионата Европы:

«Сегодня получился довольно сложный матч. Погода и состояние поля внесли определенные коррективы в нашу игру, в начале матча было тяжело почувствовать поле. На протяжении матча мы имели множество моментов и могли забить австрийцам больше, но подвела реализация. Сейчас самое главное, что удалось обойтись без травм, это очень важно перед следующим матчем с командой Сербии».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте