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Бушманов: «Могли забить австрийцам больше, но подвела реализация»

сегодня, 17:54
Россия (до 21)Россия (до 21)1 : 0Австрия (до 21)Австрия (до 21)Матч завершен

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал победу над национальной командой Австрии (U21) в рамках матча группового этапа чемпионата Европы:

«Сегодня получился довольно сложный матч. Погода и состояние поля внесли определенные коррективы в нашу игру, в начале матча было тяжело почувствовать поле. На протяжении матча мы имели множество моментов и могли забить австрийцам больше, но подвела реализация. Сейчас самое главное, что удалось обойтись без травм, это очень важно перед следующим матчем с командой Сербии».

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Все комментарии
Dominators
сегодня в 18:42
2 раза мы и 1 раз австрийцы попали в каркас ворот . Жемалетдинов запорол выход один на один на 90 минуте , а до этого выход два в одного Мелкадзе . Моменты есть - нет голов и этот победный только с пенальти . Удачи молодежной российской сборной и с победой .
KONTRASS-67
сегодня в 18:38
подвела реализация.---------Вечная проблема , что советского , что российского футбола
drug01
сегодня в 18:07
Надо обязательно все забивать иначе может быть беда!
eaguar
сегодня в 18:03
с победой молодежку .
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