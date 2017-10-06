Жигулёв: «С каждой игрой коллектив молодёжной сборной России становится всё слаженнее»

Капитан молодежной сборной России Илья Жигулев после победы над австрийцами в поединке группового этапа чемпионата Европы заявил, что россияне прибавляют от матча к матчу:

«Очень тяжелая игра с учетом состояния поля, игра сложно складывалась, на первый план вышли морально-волевые качества. Хорошо, что выиграли, все очень рады. Естественно, тренер обратил внимание на состояние поля, но и мы сами видели, что мяч не держится внизу, так что в некоторых моментах упрощали игру, особенно в конце - все-таки нам сегодня надо было выигрывать, потому что австрийцы - одни из конкурентов.

По этой игре можно судить о нашей команде, потому что коллектив проявляется в сложных ситуациях. Все выложились по максимуму, хочется сказать им спасибо. С каждой игрой мы прибавляем, а коллектив становится все слаженнее».

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