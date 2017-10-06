Кокорин: «Нам с Дзюбой реально забить 35 голов на двоих»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин считает, что ему и форварду Артему Дзюбе вдвоем реально забить 35 голов за текущий сезон. Именно такую задачу перед игроками поставил главный тренер питерцев Роберто Манчини.

«Манчини поделил 35 мячей на двоих – по 15-17 голов. И если ты нападающий и играешь весь сезон, то это нормальное количество мячей, которые ты и должен делать. Поэтому не удивились, просто посчитали, по сколько должны забить и поняли, что это реально.

Нам еще где-то половина осталась», — сказал Кокорин в эфире телеканала «Россия 24».

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