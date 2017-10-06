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Кокорин: «Нам с Дзюбой реально забить 35 голов на двоих»

сегодня, 16:13

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин считает, что ему и форварду Артему Дзюбе вдвоем реально забить 35 голов за текущий сезон. Именно такую задачу перед игроками поставил главный тренер питерцев Роберто Манчини.

«Манчини поделил 35 мячей на двоих – по 15-17 голов. И если ты нападающий и играешь весь сезон, то это нормальное количество мячей, которые ты и должен делать. Поэтому не удивились, просто посчитали, по сколько должны забить и поняли, что это реально.

Нам еще где-то половина осталась», — сказал Кокорин в эфире телеканала «Россия 24».

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Все комментарии
kts
сегодня в 17:29
Хорошо протроллил Артемку )))
Санчо Панса
сегодня в 17:28
Конечно реально, Александр! Ты только разбуди Артема) А то ему нечем пока похвастаться в этом плане.
obana777
сегодня в 17:28
Ну и друзья у тебя, Кокорин! Один другого лучше.
juchok
сегодня в 17:27
Кокоша 34 гола не вывезет!
veretennikoff-gud
сегодня в 17:22
Кокорин вроде уже свою норму выполнил, сколько у него в этом сезоне 15 или 16ть голов? Надеюсь остальные голы на Дзюбу не оставить, на Артёма пока надежд нет!
Ерден ответил Red_team
сегодня в 17:19
Red_team:
35 косяков они на двоих точно осилят, а вот голов вряд ли
ну такому слабому клубу как спартак они забивают частенько, глядишь и на сильные переключатся
nikoladolgov
сегодня в 17:19
Похоже Дзюбиньо будет забивать в очко Кокоше.
Ерден ответил Рубиновый Дракон
сегодня в 17:18
Рубиновый Дракон:
Главное в зимние каникулы хорошо в Монако отдохнуть и сил набраться))
    Влад Богатырёв
    сегодня в 17:14
    Дзюба: "Кокоша сказал - Кокоша пусть и делает. Пойду в раздевалку, может есть чё...."
    Правдин Семён
    сегодня в 17:11
    Он сам забьет около того.А на Дзюбу лучше не рассчитывать.
    lobsterdam
    сегодня в 17:09
    по тонкому - и на танки!
    Red_team
    сегодня в 17:06
    35 косяков они на двоих точно осилят, а вот голов вряд ли
    fcspartak
    сегодня в 17:03
    Кокорин: «Нам с Мамаевым реально выпить 35 шампанского на двоих»
    Андрей Соловьев
    сегодня в 17:03
    Александру забить за сезон 47 и будет АК47)
    football is a great game
    сегодня в 17:01
    пффф , реально серьезные напы в одного кладут столько и даже больше а эти ....... )
    Женя Максимов
    сегодня в 17:01
    срочно голеадора Дзюбу надо живой водой помочить, а то он мертвенький немношк
    drug01
    сегодня в 17:00
    Если Артема будут чаще ставить в состав
    морозз
    сегодня в 16:58
    Александр, ты только в этом сезоне выполз из ямы в которую так старательно себя загонял последние годы! Прогрессируй, забивай, помогай побеждать сборной и отставь ты эти глупые мысли о помощи Дзюбы, он сам должен отвечать за себя!
    008Maximus
    сегодня в 16:58
    Манчини прикололся над парнями когда они мылись в душе!! Забьете друг друг 35?
    ДСА
    сегодня в 16:57
    33+2
    eaguar
    сегодня в 16:57
    струдом верится
    Сергеевич вернулся 1 ответил Лёха Шахтинский
    сегодня в 16:52
    Лёха Шахтинский:
    Санчо, вопрос: а Вы напару с Артемоном скока голешников Зенита Димону Полозу отдадите?
    0,0. Ноль целых, ноль десятых. Кореша раздавят Полоза.
    СТЕЙК
    сегодня в 16:52
    РЖУ
    Лёха Шахтинский
    сегодня в 16:45
    Санчо, вопрос: а Вы напару с Артемоном скока голешников Зенита Димону Полозу отдадите?
    makkie ответил Мяучелло
    сегодня в 16:44
    Ага, причем это уже давно все поняли)
    Василий 50
    сегодня в 16:40
    Придется тебе поработать за двоих.
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 16:40
    Подставил своего кореша). Ему хорошо говорить, 12 уже забито, а у Дзюбы сколько?)).-Вообщем, как у латыша..))
    grafff
    сегодня в 16:40
    Лоханутся они
    Рубиновый Дракон
    сегодня в 16:38
    Главное в зимние каникулы хорошо в Монако отдохнуть и сил набраться))
    rubinovyi2
    сегодня в 16:36
    Артемка сомнительно покачал головой...))
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