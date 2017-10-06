Мутко: «Не могу представить чемпионат мира без Месси»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал тот факт, что сборная Аргентины может не попасть на чемпионат мира в России.

«Не могу представить чемпионат мира без Лионеля Месси. Вчера смотрел игру Аргентины. Сейчас у них есть ещё гипотетический шанс, но всё зависит не от них. Вот какая команда, а не может выйти».

На данный момент Аргентина занимает в своей отборочной группе шестое место, рискуя не попасть в финальную часть ЧМ-2018.

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