Кокорин: «Постоянно слышать крик Луческу – так себе, но в целом он хороший дядька»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о нынешнем (Роберто Манчини) и прошлом (Мирча Луческу) тренерах «сине-бело-голубых»:

«Как мне работается с Манчини? Держит ли он дистанцию? Нет, он ведет персональные беседы. Но для него ближе итальянский, хотя он хорошо владеет английским.

Строгий ли он? Нет, я его таким точно не назову. Скорее, он уверен в себе и является профессионалом в своем деле. Никогда не кричит, старается все объяснять спокойно. Хотя, может быть, просто еще ситуации не было.

Было ли с Луческу сложнее? Луческу более эмоциональный, и он любил покричать. Не в том смысле, кричать, чтобы обидеть. У него просто манера такая – докричаться до футболиста. Не всем это нравится. И мне, когда я играл рядом, слышать постоянно его крик – так себе… Но в целом он хороший дядька.

Какой тип тренеров мне ближе - эмоциональные или строгие? Тот, кто расскажет о тактике перед игрой, и больше не трогает меня. Свои ошибки я и сам прекрасно понимаю. Для них есть теория, а во время матча лучше меня не трогать».

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