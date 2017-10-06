Мутко: «В ноябре сборная России не сможет сыграть на „Ростов-Арене“»

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что сборная России не сумеет провести ноябрьские товарищеские матчи на стадионе «Ростов-Арена»:

«Стадион в высочайшей степени готовности. Но ввод арены - это не только строительная готовность, но и большая бюрократическая работа - документы, лицензии, сертификаты. Ясно, что в ноябре стадион будет готов к играм, но нужно еще получить разрешение на ввод в эксплуатацию. К сожалению, к этим датам - 10 и 14 ноября - ввести стадион в эксплуатацию у нас не получится».

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