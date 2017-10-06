Мелкадзе: «Мы провели хороший матч»

Нападающий молодёжной сборной России Георгий Мелкадзе прокомментировал домашнюю победу над Австрией (1:0) в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 U21.

«Чувствую себя нормально. Что касается того, что австрийцы не выбили мяч и побежали в атаку, когда я лежал на поле, то это их решение. Не мне судить. Был момент в первом тайме, показалось, что забил, но защитник вытащил. Я решил не расстраиваться. Стал дальше играть в свою игру. Мы провели хороший матч, будем готовиться и восстанавливаться к следующей игре с Сербией», - сказал Мелкадзе.

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