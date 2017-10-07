Мутко: «Сарсания был предан игре, по-своему видел развитие футбола»

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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
16:00 Матч завершен ЮАР 3:1 Буркина-Фасо
16:00 Матч завершен Уганда 0:0 Гана
19:00 Матч завершен Нигерия 1:0 Замбия
19:00 Матч завершен Камерун 2:0 Алжир
20:00 Матч завершен Гвинея 1:4 Тунис
20:00 Матч завершен Ливия 1:2 ДР Конго
20:30 88’ Кабо-Верде 0:1 Сенегал
22:00 20’ Марокко 0:0 Габон
Отбор ЧМ-2018. Европа, 9 тур
19:00 Матч завершен Швеция 8:0 Люксембург
19:00 Матч завершен Фареры 0:0 Латвия
19:00 Матч завершен Босния и Герцеговина 3:4 Бельгия
19:00 Матч завершен Гибралтар 0:6 Эстония
21:45 39’ Швейцария 2:0 Венгрия
21:45 40’ Кипр 1:2 Греция
21:45 Идет первый тайм, 39’ Беларусь 0:1 Нидерланды
21:45 Идет первый тайм, 38’ Болгария 0:1 Франция
21:45 Идет первый тайм, 39’ Андорра 0:0 Португалия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
02:35 Матч завершен США 4:0 Панама
04:30 Матч завершен Мексика 3:1 Тринидад и Тобаго
Россия. ФНЛ 2017/2018, 17 тур
16:00 Матч завершен Спартак-2 1:2 Шинник
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Акинфеев вышел на 3 место по количеству матчей за сборную России37
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22:26
«Бавария» желает подписать Тер Штегена или Доннарумму0
22:15
Колосков: «Дуэт Кокорин-Смолов может стать одним из лучших на всем чемпионате мира»3
22:08
РФПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Сарсании1
22:01
Тренер сборной Литвы: «Лучший способ остановить Кейна? Не пустить его на стадион!»2
22:00
Тунис одержал победу над сборной Гвинеи0
21:52
Сборная ДР Конго одержала победу над Ливией0
21:31
Италия гарантировала себе участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-20188
21:26
Оторвавшийся тромб стал причиной смерти Сарсании
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21:06
Мбаппе, Гризманн и Ляказетт выйдут в «старте» сборной Франции на матч с Болгарией2
21:04
Беларусь - Голландия: стартовые составы3
20:53
Камерун одолел Алжир в ничего не решающем матче1
20:51
Нигерия минимально обыграла Замбию и досрочно вышла на ЧМ-20183
20:51
Фареры и Латвия голов не забивали3
20:50
Швеция отправила восемь мячей в ворота Люксембурга25
20:47
Эстония разгромила Гибралтар2
20:13
Рамос продлил контракт с «Реалом» до 2021 года7
20:06
Кокорин: «Два гола в конце испортили весь азарт, который был»8
20:03
Кузяев: «Немного расслабились при 4:0, поэтому пропустили»9

Мутко: «Сарсания был предан игре, по-своему видел развитие футбола»

сегодня, 21:11

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко выразил соболезнования близким спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании, который сегодня ушел из жизни:

«Сложно что-то говорить. Это крайне неожиданно. Когда люди уходят в расцвете сил, это тяжело. Прежде всего хочется выразить соболезнования родным, близким, клубу, российскому футболу. Сарсания всю жизнь провёл в футболе, это профессиональный человек. Константин был предан игре, по-своему видел развитие футбола. Я очень сожалею. Он был интеллигентным, спокойным, чистым и воспитанным парнем».

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Все комментарии
Sully
сегодня в 22:23
мда, ну и новости............. ((((((((((((((((
Dinamo
сегодня в 22:13
Самый сильный селекционер в российском футболе. Земля пухом.
8-КОСМО-8
сегодня в 22:10
Шок... Пусть земля будет пухом!!! Это... нет слов...
Palex
сегодня в 22:08
Ну как же так? Так же нельзя,нельзя,что бы люди в расцвете сил,уходили из жизни.Я в таком шоке нахожусь,словами не передать.Царствие небесное.
Apsny
сегодня в 21:48
Насколько знаю корни из Абхазии у него.

Царствие небесное..
Беренгар
сегодня в 21:45
Очень жаль. Земля пухом...
НЕ президент рфс
сегодня в 21:44
Земля пухом и светлая память .
pereletnii
сегодня в 21:35
Зенит просто обязан провести наиярчайший сезон,ведь Константин вложил в него частичку себя.
Земля пухом.
RedDevil88 ответил 1878
сегодня в 21:33
1878:
Беда.
Пускай ему подарком будет чемпионство Зенита и Кубок УЕФА в этом году,посвященный Константину Сергеевичу!!!
Земля пухом!!!
Дед Мазая
сегодня в 21:31
Соболезную...
сканер
сегодня в 21:31
Соболезную.
1878
сегодня в 21:29
Беда.
Морозовский
сегодня в 21:29
Ужасное известие. Человек в расцвете сил ... Соболезнования.
Russiаnhammer
сегодня в 21:26
Смерть это всегда грустно. Соболезнования.
RedDevil88 ответил Ironyfan
сегодня в 21:26
Ironyfan:
Потеря. Собрал второй яркий состав Зенита и... 49 лет! Да как так вообще.
62о случается(((( но ему вечная память !!! прежде всего говорю как человек,а потом уже как болельщик Зенита!!! Только начал всё делать как в 2006-08 и вот тебе....
Nikola45 ответил Absinthe7
сегодня в 21:24
Absinthe7:
Вроде ж, на днях был полон сил и идей. Как же так? Не понимаю
Да слов нет! Как злая шутка!
Absinthe7 ответил Nikola45
сегодня в 21:23
Nikola45:
Человек который сделал для Зенита и для футбола очень много! Где то да же отказываюсь верить!
Вроде ж, на днях был полон сил и идей. Как же так? Не понимаю
Nikola45
сегодня в 21:22
Человек который сделал для Зенита и для футбола очень много! Где то да же отказываюсь верить!
mitrofanych
сегодня в 21:19
Качественный работник был. Зениту и его близким мои соболезнования
Nikola45 ответил Absinthe7
сегодня в 21:19
Absinthe7:
Земля пухом! Светлая память! Просто в шоке!
Сам просто в ШОКЕ!!! Молодой совсем!
Nikola45
сегодня в 21:18
Соболезнования его родным! Очень большая потеря для России! Тем более для Зенита!
Absinthe7
сегодня в 21:18
Земля пухом! Светлая память! Просто в шоке!
Ironyfan
сегодня в 21:17
Потеря. Собрал второй яркий состав Зенита и...
49 лет! Да как так вообще.
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