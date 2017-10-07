Мутко: «Сарсания был предан игре, по-своему видел развитие футбола»

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко выразил соболезнования близким спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании, который сегодня ушел из жизни:

«Сложно что-то говорить. Это крайне неожиданно. Когда люди уходят в расцвете сил, это тяжело. Прежде всего хочется выразить соболезнования родным, близким, клубу, российскому футболу. Сарсания всю жизнь провёл в футболе, это профессиональный человек. Константин был предан игре, по-своему видел развитие футбола. Я очень сожалею. Он был интеллигентным, спокойным, чистым и воспитанным парнем».

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