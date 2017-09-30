Карасев: «За матч еврокубка арбитр зарабатывает от трех до пяти тысяч евро»

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о зарплате судей за работу на международных матчах, а также посетовал на отсутствие у российских рефери медицинской страховки.

«На матчах сборных, Лиги Европы и Лиги чемпионов можно заработать от 3000 до 5000 евро.

К сожалению, медицинских страховок у нас нет. Надеюсь, в будущем что-то прояснится в этом вопросе. Пока только появилась новая система зарплаты. Но по бумагам мы не являемся профессионалами, поэтому нет ни профсоюза, ни социальных гарантий, страховок. Получаем деньги за проведенные матчи – и на эти средства тренируемся, арендуем стадион, зал, тренера. И не дай Бог травма или операция - за все платим сами.

Это важный момент, потому что практически во всех европейских чемпионатах судьи считаются профессионалами. Они, как и футболисты, на контрактах, у них есть специальные медицинские центры, где они могут получить любую помощь. Естественно, и зарплата выше – по крайней мере, в топ-5 европейских чемпионатов».

На данный момент арбитры РФПЛ зарабатывают по следующей системе: оклад - 30 тысяч рублей, за проведенный матч – 65 тысяч, бонус за хорошее судейство – 50 тысяч.

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