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«Барселона» сможет выступать в английской Премьер-Лиге

сегодня, 10:42

Региональная политика Испании, в последнее время, приковывает к себе много внимания. Этот вопрос получил еще больше внимания после высказываний Хосепа Гвардиолы

СМИ сообщают, что если Каталония сможет отделиться от Испании, то «Барселона» захочет играть в английской Премьер-Лиге. 

Министр спорта Каталонии Жерар Фигерас заявил: «В случае независимости, каталонские команды должны будут решить, где хотят выступать: в Испании или в соседних странах, например во Франции, Италии или Англии».

Голосование по референдуму состоится 1 октября.

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Все комментарии
3ton ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:43
Если Каталония получит независимость , то с вероятностью 90% Барселона будет играть в Ла Лиге .Там не дурочки сидят и понимают , что потеряют много денег и "Эль Класико ( которое приносит огромные деньги), интерес к чемпионату упадет. А Барселона спокойно может играть в чемпионате Франции , куда без проблем может добираться на матчи . Тебес скорее пугает , а сам понимает , что Ла Лиге будет конец без Барселоны .
Real Madrid-C ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:42
Рауль и Зидан:
Крах Реала не какого не будет, все таки не одними этими клубами живет Ла Лига . Есть Атлетико Валенсия Севилья . Да возможно Реал станет не так конкурентен в ЛЧ как сейчас , но о крахе говорить не приходится . Реал станет на подобии Баварии и Ла Лига станет как Бундуслига , а вот судьба Барсы под большим вопросом
Полностью согласен,но не стоит забывать,что если Барселона покинет Ла Лигу,то не поднимется какой нибудь из клубов как Севилья,Валенсия,Атлетик Б,как было раньше!
Взять Германию, Францию, Португалию, Италию- ну почти игра 1 и тех же клубов! почти!
Майкл59ru
сегодня в 11:40
Где бы не играла Барселона,она всегда будет на ведущих ролях. Это же ни какие то там Реал и Атлетико,не способные справится даже с аутсайдерами своих лиг )
Real Madrid-C
сегодня в 11:39
Да все правильно,выйдут из Испании,нужно гнать Барселону и лишать гражданства Иньесту,Пике и остальных! не нужны такие игроки сборной Испании!
Рауль и Зидан ответил дурман
сегодня в 11:39
дурман:
Бред! Сколько матчей в АПЛ, кубки, кубки лиги ??? Столько летать нереально. Даже если Каталония получит независимоть, Барса останется в Ла Лиге 95%, иначе это не только крах Барсы, но и Реала. Тебас просто пугает народ , мол если отделяться здесь не будете играть, если они там не будут играть к Ла Лиге потеряют интерес почти 90% телеаудетории , Реал Атлетико, это не Реал Барса к большему уважению
Крах Реала не какого не будет, все таки не одними этими клубами живет Ла Лига . Есть Атлетико Валенсия Севилья . Да возможно Реал станет не так конкурентен в ЛЧ как сейчас , но о крахе говорить не приходится . Реал станет на подобии Баварии и Ла Лига станет как Бундуслига , а вот судьба Барсы под большим вопросом
жменя семечек
сегодня в 11:37
не хотелось бы видеть весь этот балет на английских стадионах
Real Madrid-C
сегодня в 11:36
В чем проблема? прилетели бы с Мадрида пересадили бы всех мятежников и дело в шляпе! в другой раз бы другие задумались что и где ляпать! А что из-за одних д***лов могут пострадать совсем другие!
дурман
сегодня в 11:36
Бред! Сколько матчей в АПЛ, кубки, кубки лиги ??? Столько летать нереально.
Даже если Каталония получит независимоть, Барса останется в Ла Лиге 95%, иначе это не только крах Барсы, но и Реала.
Тебас просто пугает народ , мол если отделяться здесь не будете играть, если они там не будут играть к Ла Лиге потеряют интерес почти 90% телеаудетории , Реал Атлетико, это не Реал Барса к большему уважению
Рауль и Зидан ответил 3ton
сегодня в 11:35
3ton:
Недавно Андора стала играть в чемпионате Испании. А баскетбольный клуб сразу взяли в вышку ))
Ну пусть будет УЕФА . Но я и не оспаривал что Барса может играть в ЛА Лиге . Если ее исключат , то могут через суды добиться . Я просто утверждать не могу , ибо не знаю законодательств Испании, мне не известно из сходя чего Тебас заявил что Барса не сможет участвовать
Sem25 ответил Цесаревна Натали
сегодня в 11:33
Цесаревна Натали:
Ты как всегда поддерживаешь то что и власти РФ поддерживают?Какой ты предсказуемый Сережа. Я вот против отделения Каталонии.
Без понятия, что предлагают тебе власти РФ. Меня вообще мало заботит Каталония, но интересна судьба Барселоны. Если отделятся, что ИХ ДЕЛО, то надо в АПЛ прорываться. Это очевидно. Правда, английским клубам такой конкурент вряд ли будет интересен. Там и без Барсы все нормально.
Суеверный
сегодня в 11:33
Это фатазии. Тогда и шотландский чемпионат "вольется" в испанский. Сложно представит. Вероятность почти равна нулю.
eaguar
сегодня в 11:32
В Испании останутся .
greck
сегодня в 11:32
Скорее уже тогда в чемпионате Франции, но УЕФА вряд ли разрешит, а французские клубы вряд ли захотят...
Дедуктор
сегодня в 11:32
Во Францию надо Барсе передвигаться. А то там Неймару с Кавани не с кем соревноваться.
Реалу, кстати, тоже придется каким то макаром куда нить перебраться. А то ведь за неимением Барсы в Ла лиге останется только УГ для систематических избиений с неприличными счетами.
3ton ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:32
Недавно Андора стала играть в чемпионате Испании. А баскетбольный клуб сразу взяли в вышку ))
Рауль и Зидан ответил Cules2013
сегодня в 11:31
Cules2013:
по поводу низших лиг не согласен, могут просто сделать исключение. Но логично, что не зависимо от результатов голосования, Барса останется в Ла Лиге. Территориальное отделение не является железобетонной причиной исключения клуба. Договорятся. Монако играет во Франции, Вадуц в Швейцарии и никаких проблем. Про АПЛ бред, чисто географически даже.
И кстати тогда исключения попросят и Эспаньел и Жирона , почему им можно а тем нельзя ? Эспаньол подаст в суд , Жирона тоже , а это ФИФА нужно ? Не сравнивай Монако с Каталонией , Каталонией намного больше чем Монако . В Монако 38 тысяч , в Каталонии 8 миллионов
greck
сегодня в 11:30
это как балет Тодес в Регби......
3ton ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:29
Ты хотел написать -УЕФА😃 ФИФА это другая организация .Это не будет на 99% , что Барса будет в АПЛ играть . Перелеты скажут - нет. Могут провести отдельный турнир по окончании турнира с командами , которые вышли в ПО чемпионшипа. ( это моя мысля)😃
mat73
сегодня в 11:28
В Россию давайте!
Рауль и Зидан ответил Cules2013
сегодня в 11:28
Cules2013:
по поводу низших лиг не согласен, могут просто сделать исключение. Но логично, что не зависимо от результатов голосования, Барса останется в Ла Лиге. Территориальное отделение не является железобетонной причиной исключения клуба. Договорятся. Монако играет во Франции, Вадуц в Швейцарии и никаких проблем. Про АПЛ бред, чисто географически даже.
Монако кстати долгое время запрещалось играть в высшем дивизионе . Потом туда пришел РУсский миллиардер , заплатил 60 миллионов евро , что бы Монако имел право там выступать
Karkaz
сегодня в 11:27
Давай в Германию лучше. В Англии хватает сильных клубов.
Cules2013 ответил mavrid05
сегодня в 11:26
mavrid05:
им выгодно выступать чемпионате Каталонии, эти трое Барселона, Эспанол, и Жирона все ровно в тройке призеров будет в Каталонии
чушь не пиши, никому не выгодно играть в бесконкурентном чемпе - яркий пример Селтик. Едва-едва держаться на уровне. Всё время идут слухи от заявке в английский чемп.
Рауль и Зидан ответил Cules2013
сегодня в 11:26
Cules2013:
по поводу низших лиг не согласен, могут просто сделать исключение. Но логично, что не зависимо от результатов голосования, Барса останется в Ла Лиге. Территориальное отделение не является железобетонной причиной исключения клуба. Договорятся. Монако играет во Франции, Вадуц в Швейцарии и никаких проблем. Про АПЛ бред, чисто географически даже.
Нельзя делать исключения . Ты понимаешь если для Барсы сделают исключение , то кого то исключат из высшей Лиги . И как ты думаешь ФИФА на это отреагирует ? Клуб которого исключат сразу же подаст в суд на Лигу и ФИФА
Cules2013 ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:24
Рауль и Зидан:
Да даже если Каталония отсоединится , из Ла Лиги ее не исключат . Каталонские клубы, могут через суды добиться своего . ЧТо касается других чемпов , то это нереально . Даже если Барсу кудато возьмут , то ей придется начинать с 3-4 дивизионов , а это будет крахом топ клуба
по поводу низших лиг не согласен, могут просто сделать исключение.
Но логично, что не зависимо от результатов голосования, Барса останется в Ла Лиге. Территориальное отделение не является железобетонной причиной исключения клуба. Договорятся. Монако играет во Франции, Вадуц в Швейцарии и никаких проблем.
Про АПЛ бред, чисто географически даже.
mavrid05
сегодня в 11:24
им выгодно выступать чемпионате Каталонии, эти трое Барселона, Эспанол, и Жирона все ровно в тройке призеров будет в Каталонии
Рауль и Зидан ответил Happyboy Barca
сегодня в 11:23
Happyboy Barca:
Ну посмотрим что покажет голосование. 75% будут за
Какие к черту 75 процентов ? В том году голосовали , было 51 за против 49 . Это и то посещаемость была окалоа 50 процентов . То есть многие Каталонцы , не пришли , потому что знали что это пустая трата времени . Но если дело дойдет до реального голосования , то нормальные люди выйдут из тени . Исторически сложилось , что радикалов и революционеров слышно громче , но когда нужно ,нормальные люди всегда выходят из тени , что бы угомонить буянов
Рауль и Зидан ответил Cules2013
сегодня в 11:20
Cules2013:
я н знаю, кто там за что проголосует, но лучше оставить всё так, как есть и не искать себе на задницу приключений.
Да даже если Каталония отсоединится , из Ла Лиги ее не исключат . Каталонские клубы, могут через суды добиться своего . ЧТо касается других чемпов , то это нереально . Даже если Барсу кудато возьмут , то ей придется начинать с 3-4 дивизионов , а это будет крахом топ клуба
Happyboy Barca ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:19
Рауль и Зидан:
Ахахахха наивный . Послушай большинство жителей каталонии против отсоединения .Во первых в самой Каталонии живут очень много испанцев , которым это очень не понравится , во вторых , сами Каталонцы относится к этому очень скептически
Ну посмотрим что покажет голосование. 75% будут за
Цесаревна Натали ответил Sem25
сегодня в 11:19
Sem25:
Понятно, что в АПЛ самые высокие доходы. Более того, Англия вышла из ЕС, значит, легко решит все организационные вопросы. Дело за "малым"...независимостью Каталонии.
Ты как всегда поддерживаешь то что и власти РФ поддерживают?Какой ты предсказуемый Сережа. Я вот против отделения Каталонии.
Шуnя771
сегодня в 11:17
В ...шип вылетит в первый же сезон...)
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