«Барселона» сможет выступать в английской Премьер-Лиге

Региональная политика Испании, в последнее время, приковывает к себе много внимания. Этот вопрос получил еще больше внимания после высказываний Хосепа Гвардиолы.



СМИ сообщают, что если Каталония сможет отделиться от Испании, то «Барселона» захочет играть в английской Премьер-Лиге.



Министр спорта Каталонии Жерар Фигерас заявил: «В случае независимости, каталонские команды должны будут решить, где хотят выступать: в Испании или в соседних странах, например во Франции, Италии или Англии».



Голосование по референдуму состоится 1 октября.

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