«Атлетико» сыграл вничью с «Леганесом»

Мадридский «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Леганесом» (0:0) в матче 7-го тура чемпионата Испании.
Леганес, стадион «Мунисипаль де Бутарке»
«Леганес» - «Атлетико» 0:0
«Леганес»: Куэльяр, дос Сантос, Рауль Гарсия, Сальдуа, Сиовас, Эрасо, Перес, Пирес (Гумбау 75), Брашанац (Эль-Жар 46), Шимановски, Бовю (Амрабат 81).
Главный тренер: Асьер Гаритано.
«Атлетико»: Облак, Савич, Годин, Хименес, Сауль, Парти, Габи, Коке, Корреа (Феррейра Карраско 54), Вьетто (Торрес 62), Гризманн (Врсалько 67).
Главный тренер: Диего Симеоне.
Предупреждения: Перес 48, Шимановски 77.
Судья: Хесус Хиль Мансано.
В прошлом туре «Атлетико» одержал победу над «Севильей» (2:0).
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