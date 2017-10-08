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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
20:00 сегодня Египет -:- Конго
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
19:00 39’ Дания 0:0 Румыния
19:00 39’ Казахстан 0:1 Армения
19:00 Идет первый тайм, 38’ Польша 2:0 Черногория
19:00 Идет первый тайм, 39’ Литва 0:1 Англия
19:00 38’ Словакия 1:0 Мальта
19:00 39’ Словения 0:1 Шотландия
21:45 сегодня Чехия -:- Сан-Марино
21:45 сегодня Германия -:- Азербайджан
21:45 сегодня Норвегия -:- Северная Ирландия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
01:00 Матч завершен Коста-Рика 1:1 Гондурас
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Ярмоленко: «Отдадим все силы в игре с хорватами»

сегодня, 18:54
УкраинаУкраина-:-ХорватияХорватияЗавтра в 21:45 Не начался

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Хорватии в квалификации ЧМ-2018.

«Хорошо, что мы играем дома, я уверен - будет полный стадион. Со своей стороны мы отдадим все силы, чтобы нам было не стыдно смотреть болельщикам в глаза. У сборной Хорватии хорошие игроки, которые выступают в топ-клубах. Но нам нужно думать о своей игре и придерживаться плана на игру», - сказал Ярмоленко.

Напомним, что накануне сборная Украины одержала победу над командой Косово (2:0).

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Александр Северный
сегодня в 19:38
Успеха хорватам и крупного.
Блоссия
сегодня в 19:25
Успеха!
Великий Князь ответил Брулин
сегодня в 19:16
Брулин:
Замечательная группа получилась, Исландия напрямую выходит, очень рад этому. А в стыки хорваты или украинцы, тоже здорово - неважно кто выйдет.
    Брулин
    сегодня в 19:13
    Замечательная группа получилась, Исландия напрямую выходит, очень рад этому. А в стыки хорваты или украинцы, тоже здорово - неважно кто выйдет.
    Великий Князь
    сегодня в 18:56
    А много ли их имеется?)
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