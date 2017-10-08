Ярмоленко: «Отдадим все силы в игре с хорватами»

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Хорватии в квалификации ЧМ-2018.

«Хорошо, что мы играем дома, я уверен - будет полный стадион. Со своей стороны мы отдадим все силы, чтобы нам было не стыдно смотреть болельщикам в глаза. У сборной Хорватии хорошие игроки, которые выступают в топ-клубах. Но нам нужно думать о своей игре и придерживаться плана на игру», - сказал Ярмоленко.

Напомним, что накануне сборная Украины одержала победу над командой Косово (2:0).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте