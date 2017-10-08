Шевченко: «Мы готовы к игре»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Хорватии в квалификации ЧМ-2018.

«Настроение отличное, ждем завтра наших болельщиков, мы к игре готовы. Хотел сказать несколько слов о Хорватии. Я с большим уважением отношусь к их стране, к хорватскому футболу и к их футболистам, болельщикам. Это не самое лучшее развитие событий для двух команд, хотелось бы другого сценария.

Считаю, что в нашей группе мы и Хорватия показывали более-менее стабильный футбол с точки зрения ведения игры, организации игры. Не всегда результат был для обеих команд необходимым, но для нас это финальная игра.

Смотрел я сегодня расклады в турнирной таблице, хорваты тоже должны играть на победу, если они сыграют вничью, шансов у них тоже не особо будет. Матч будет открытый, будет хороший футбол и приятно играть с такой сильной командой. Несмотря на то, что у них есть кадровые изменения, смена тренера, я уверен, что завтра они будут в своей лучшей форме», — считает Шевченко.

Напомним, что недавно сборная Украины одержала победу над командой Косово (2:0).

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