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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
20:00 сегодня Египет -:- Конго
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
19:00 39’ Дания 0:0 Румыния
19:00 39’ Казахстан 0:1 Армения
19:00 Идет первый тайм, 38’ Польша 2:0 Черногория
19:00 Идет первый тайм, 39’ Литва 0:1 Англия
19:00 38’ Словакия 1:0 Мальта
19:00 39’ Словения 0:1 Шотландия
21:45 сегодня Чехия -:- Сан-Марино
21:45 сегодня Германия -:- Азербайджан
21:45 сегодня Норвегия -:- Северная Ирландия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
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Шевченко: «Мы готовы к игре»

сегодня, 18:48
УкраинаУкраина-:-ХорватияХорватияЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Хорватии в квалификации ЧМ-2018.

«Настроение отличное, ждем завтра наших болельщиков, мы к игре готовы. Хотел сказать несколько слов о Хорватии. Я с большим уважением отношусь к их стране, к хорватскому футболу и к их футболистам, болельщикам. Это не самое лучшее развитие событий для двух команд, хотелось бы другого сценария.

Считаю, что в нашей группе мы и Хорватия показывали более-менее стабильный футбол с точки зрения ведения игры, организации игры. Не всегда результат был для обеих команд необходимым, но для нас это финальная игра.

Смотрел я сегодня расклады в турнирной таблице, хорваты тоже должны играть на победу, если они сыграют вничью, шансов у них тоже не особо будет. Матч будет открытый, будет хороший футбол и приятно играть с такой сильной командой. Несмотря на то, что у них есть кадровые изменения, смена тренера, я уверен, что завтра они будут в своей лучшей форме», — считает Шевченко. 

Напомним, что недавно сборная Украины одержала победу над командой Косово (2:0).

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Все комментарии
drug01
сегодня в 19:14
Кому то эта игра стукнет по носу!!!!!
вячеслав остапенко
сегодня в 19:13
Я думаю будет ничья
Брулин
сегодня в 18:58
Надеюсь, что после безнадежного слива полуразобранным хорватам, этот очередной тупица-физрук уйдёт в отставку.
Гус Пойет
сегодня в 18:54
Пусть вас Хорватия выкинет в кювет
Chuhanesburg
сегодня в 18:53
Не выдавай тайну!
Великий Князь
сегодня в 18:53
К своей любимой игре "буёк", аха-ха)
Ну и чья попа в этой игре, а чей ....., думаю всем понятно. Аха-ха)
Остапчук 67
сегодня в 18:51
Об этом можно будет говорить только после самой игры.
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