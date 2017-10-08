Йоахим Лёв не собирается возглавлять «Баварию» после ЧМ-2018

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф опроверг слухи о том, что мюнхенская «Бавария» планирует после ЧМ-2018 пригласить на пост главного тренера клуба Йоахима Лева.

«Не думаю, что такое вообще возможно. У Лёва есть действующий контракт со сборной Германии до 2020 года. Он планирует отработать его до конца», - сказал Бирхофф.

Напомним, что на данный момент главным тренером «Баварии» является Юпп Хайнкес.

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