Дайер: «Мечтаю о победе в АПЛ и на ЧМ-2018»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер признался, что мечтает в этом сезоне стать чемпионом Англии и выиграть ЧМ-2018.

«Все, о чем я мечтаю на данный момент - оформить золотой дубль в этом сезоне. Я хочу выиграть АПЛ и ЧМ-2018. Конечно, не стоит слишком забегать вперед. Было бы здорово попасть в заявку на ЧМ-2018. Это одно из главных спортивных событий в мире. Я хочу быть частью этого», - сказал Дайер.

Напомним, что сборная Англии уже вышла на чемионат мира.

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