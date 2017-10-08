Казахстан и Армения обменялись голами

Сборные Казахстана и Армении сыграли вничью в заключительном матче отборочного раунда ЧМ-2018.
Астана, стадион «Астана-Арена»
Казахстан - Армения - 1:1 (0:1)
Голы: Мхитарян 26, Байжанов 61
Казахстан: Лория, Мирошниченко, Ахметов, Дмитренко, Логвиненко, Тунгышбаев (Хижниченко 46), Нургалиев, Тагыберген , Байжанов, Муртазаев, Турисбек.
Главный тренер: Александр Бородюк.
Армения: Бегларян, Амбарцумян, Дагбашян, Микаэлян, Ароян, Симонян, Мхитарян, Пиззелли, Малакян, Григорян, Адамян.
Главный тренер: Артур Петросян.
Предупреждения: Мирошниченко 24, Байжанов 32.
Судья: Александр Тян.
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