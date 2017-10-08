Словения сыграла вничью с Шотландией

Сборная Словении на своем поле сыграла вничью с командой Шотландии в матче отборочного раунда ЧМ-2018.
Любляна, стадион «Стожице»
Словения - Шотландия 2:2 (1:0)
Голы: Гриффитс 32, Безьяк 52, Безьяк 72, Снодграсс 88.
Словения: Облак, Мевля, Йокич, Струна, Цесар, Куртич, Ротман, Иличич, Репас, Вербич, Матавж.
Главный тренер: Сречко Катанец.
Шотландия: Гордон, Берра, Робертсон, Тирни, Малгрю, Филлипс, Флетчер, Макартур, Бэннан, Мартин, Гриффитс.
Главный тренер: Гордон Страчан.
Предупреждение: Тирни 4.
Судья: Юнас Эрикссон.
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