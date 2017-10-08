Трезеге: «Дибала может выиграть „Золотой мяч“»

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Давид Трезеге считает, что форвард команды Пауло Дибала может в будущем выиграть «Золотой мяч».

«Дибала может выиграть „Золотой мяч“. У него правильный характер. Часто слышу, как Дибалу сравнивают с Месси. Надеюсь, что это поможет ему расти», - сказал Трезеге.

Напомним, что 9 октября станут известны имена 30 номинантов на «Золотой мяч».

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