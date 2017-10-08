Мартинес: «Боюсь, что Феллаини мог травмировать связки»

Сборная Бельгии одержала яркую победу в матче с Боснией и Герцеговиной, но она оказалась омрачена травмой. На 28-й минуте поединок не смог продолжить полузащитник бельгийцев и «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини. Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес переживает, что травма может быть серьезной:

«Мы все беспокоимся из-за Феллаини. Боюсь, что он мог травмировать связки».

Напомним, что Феллаини недавно оправился от повреждения, которое вынудило его пропустить матч Лиги чемпионов с ЦСКА.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте