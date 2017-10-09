Молдавия вдесятером уступила Австрии

Сборная Молдавии уступила команде Австрии в отборочном раунде ЧМ-2018.
Кишинёв, стадион «Зимбру»
Молдавия - Австрия 0:1 (0:0)
Гол: Шауб 69.
Молдавия: Чебану, Бордиян, Епуряну, Болохан (Пайрели 86), Розгонюк, Антон, Ионицэ, Кочук, Иванов (Кожокарь 69), Плэтикэ (Амброс 79), Гынсарь.
Главный тренер: Игорь Добровольский.
Австрия: Линднер, Вебер, Бауэр, Данзо, Линхарт, Кайнц (Лазаро 59), Гриллич, Шауб, Баумгартлингер, Арнаутович (Шобесбергер 81), Бургшталлер (Янко 46).
Главный тренер: Марсель Коллер.
Предупреждения: Ионицэ 18, Кочук 37, Иванов 65, Гынсарь 76, Баумгартлингер 90.
Удаление: Ионицэ 55.
Судья: Барт Вертентен.
В параллельном матче Хорватия одолела Украину и сыграет в стыковых матчах.
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