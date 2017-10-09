Македония отправила четыре безответных мяча в ворота Лихтенштейна

В рамках отборочного матча на чемпионат мира (группа G) сборная Македонии разгромила национальную команду Лихтенштейна.
Струмица, стадион «Младость»
Македония – Лихтенштейн – 4:0 (2:0)
Голы: Муслиу 36, Трайковски 38, Барди 66, Адеми 68
Македония: Димитриевски, Муслиу, Ристевски, Зайков, Ристовски, Хасани (Элмаз 46), Барди (Дориев 78), Трайковски, Алиоски, Пандев (Адеми 64), Несторовски.
Главный тренер: Бошко Джуровски.
Лихтенштейн: Йеле, Кауфманн, Геппель, Малин, Визер, Полверино, Брэндле (Эрне 74), Бюхель (Зеле 80), Вольфингер (Йылдыз 66), Зеле, Квинтанс.
Главный тренер: Рене Паурич.
Предупреждения: Кауфманн 8, Зеле 32, Зайков 57, Визер 58.
Судья: Лоран Коприва.
В другом матче группы Испания обыграла Израиль.
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