Матич: «Мы не показали самую красивую игру, но показали, как бьёмся за страну»

Полузащитник сборной Сербии Неманья Матич после победы над Грузией (1:0) в отборочном матче ЧМ-2018 поделился впечатлениями от выхода своей команды в финальную стадию чемпионата мира:

«Мы были под большим давлением перед этим матчем. Но мы хотели быть терпеливыми, так как знали, что у нас будет шанс забить.

Сейчас я счастлив. Благодарен всем, кто нас поддерживал.

Возможно, мы не продемонстрировали самый красивый футбол, но показали, как страстно мы боремся за Сербию и почему мы должны быть в России».

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